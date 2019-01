Clint Eastwood, réalisateur "Girl Power"

publié le 20/01/2019 à 16:00

Lorsqu'il adapte Sur la route de Madison, au début des années 90, Clint Eastwood permet une chose (encore) trop rare à Hollywood : voir une actrice de plus de 40 ans occuper un rôle de premier plan. Et quel rôle ! Dans ce mélo bouleversant, Meryl Streep incarne Francesca, femme au foyer de l'Iowa dont le mari et les enfants sont partis en ville pour quelques jours et qui va vivre une passion intense avec un photographe de passage dans la région.



Les dernières scènes, merveilles de minimalisme et d'émotion contenue, où Francesca hésite entre son foyer et son amour naissant pour Robert ont marqué des générations de spectatrices… et ont sans doute fait réfléchir bien des hommes !

Autre actrice mise en scène de manière remarquable par Clint Eastwood : Hilary Swank alias Margaret "Maggie" Fitzgerald dans Million Dollar Baby (2004). Là aussi Clint Eastwood s'est battu pour raconter l'histoire de cette jeune boxeuse déterminée à s’extraire de son milieu et à devenir championne. Qu'elle soit sur un ring ou clouée dans un lit toute la deuxième partie du film, Hilary Swank livre une prestation époustouflante, récompensée en 2005 par l'Oscar de la meilleure actrice.





Un jour, un épisode

À l'occasion de la sortie de La Mule, RTL vous propose un voyage inédit à travers la vie et l’œuvre de Clint Eastwood. De ses premiers succès sous la houlette de Sergio Leone jusqu'au triomphe de Million dollar baby, du brutal Dirty Harry au poignant Gran Torino, découvrez les dessous d'un parcours hors-normes, jalonné de chefs d’œuvres, de quelques polémiques et de répliques inoubliables.



10 podcasts emmenés par les journalistes Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze, enrichis d'extraits de films et de bandes originales et dans lesquels vous découvrirez les coups de cœur des animateurs de votre station. Mettez les portables en mode silencieux, installez-vous confortablement et plongez dans l'une des carrières les plus passionnantes du cinéma américain : celle de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood.