Clint Eastwood : le mélomane

publié le 22/01/2019

Très présente dans sa vie depuis l'enfance, Clint Eastwood a mis la musique au cœur de beaucoup de ses films. En 1982, il surprend le public en se mettant lui-même en scène dans la peau de Red Stovall, guitariste de country alcoolique et tuberculeux. Accompagné de son neveu (interprété par Kyle Eastwood), Red entreprend un long voyage à travers les États-Unis afin de tenter sa chance une dernière fois dans une audition à Nashville. La grande dépression, la famille, le sort qui s'acharne… et la musique, omniprésente : HonckyTonk Man, film terriblement mélancolique, charrie tous les grands thèmes de l'univers eastwoodien.



Mais le coup de maître de Clint en matière de musique, c'est Bird, le biopic qu'il consacre à Charlie Parker en 1988. Adoptant la forme déstructurée d'un morceau de jazz, il y rend hommage à un artiste qui l'obsède depuis qu'il l'a vu jouer à Oakland en 1945 (!), sans pour autant occulter ses parts d'ombre. Clint Eastwood laisse une très grande place à la musique – le film dure près de 3 heures, et offre un rôle en or à Forest Whitaker, qui repart de Cannes avec le prix d'interprétation.

En 2014, le réalisateur exauce l'un de ses vœux : adapter une comédie musicale à l'écran. Longtemps pressenti pour le remake de A Star Is Born, Clint Eastwood jette finalement son dévolu sur Jersey Boys, l'histoire des quatre membres du groupes The Four Seasons. Si cette fois le succès n'est pas au rendez-vous, le film livre néanmoins une belle réflexion sur la célébrité et les ravages du succès.





