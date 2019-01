publié le 15/01/2019 à 16:00

Dans les années 70, Clint Eastwood, inspiré par ses maîtres, passe derrière la caméra. Entre deux thrillers, il perpétue le genre qui l'a fait connaître, le western, avec L'homme des hautes plaines et Josey Wales hors la loi, puis, à partir de 1985, le fait évoluer dans une veine beaucoup plus sombre.



Il y a d'abord Pale Rider, le cavalier solitaire, qui lui vaut sa première sélection au festival de Cannes. Clint y vient en aide à une communauté de chercheurs d'or, sans que l'on sache vraiment si son personnage est un ange ou un revenant…

Film crépusculaire, Pale Rider annonce Impitoyable, qui sort sur les écrans en 1992. Avec ce film, considéré aujourd'hui comme un chef-d’œuvre, Clint Eastwood clôt de manière magistrale et avec beaucoup d'ironie sa période western. Il n'hésite pas à y apparaître vieillit, maladroit, tombant plusieurs fois de cheval !

Le réalisateur tourne une page importante de sa carrière, empoche quatre oscars (dont celui du meilleur réalisateur) et dédie le film à ses deux influences majeures : Sergio Leone et Don Siegel.





Un jour, un épisode

