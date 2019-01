Quand Clint Eastwood revisite l’histoire

publié le 18/01/2019 à 16:00

C'est une constante dans sa filmographie : souvent Clint Eastwood revisite des événements majeurs de l'histoire récente. C'est notamment le cas en 2006 avec le passionnant diptyque Mémoires de nos pères / Lettre d'Iwo Jima. Le réalisateur y évoque l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Pacifique, vu du côté américain et du côté japonais.



Une approche ambitieuse, subtile, qui tranche avec le conservatisme, voire le manichéisme, que l'on reproche parfois au citoyen Eastwood, engagé de longue date en faveur du parti républicain. Lors de la sortie de Mémoires de nos pères, il déclare : "Dans la plupart des films de guerre que j'ai vus au cours de ma jeunesse, il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre. La vie n'est pas aussi simple, et la guerre non plus."

Clint Eastwood étonne encore ses détracteurs en 2009 avec sa 31e réalisation, Invictus : l'histoire de la première participation de l'Afrique du Sud à une coupe de monde de Rugby, premiers pas vers la réconciliation entre noirs et blancs. Le réalisateur retrouve Morgan Freeman, après Impitoyable et Million Dollar Baby, et livre une œuvre sur le pardon et la tolérance directement inspirée par la philosophie politique de Nelson Mandela.

