Clint Eastwood : Chasseur blanc / Cœur d’artichaut

publié le 19/01/2019

Qui n'a pas versé une larme devant le déchirant Sur la route de Madison, l'un de ses plus grands succès, signé en 1995 ? C'est que Clint Eastwood, à l'instar des maîtres de l'âge d'or d'Hollywood, n'hésite pas à manier les grands sentiments, sans jamais pour autant tomber dans le pathos.



À ce titre, il faut revoir Un monde parfait, film un peu oublié, sorti entre deux chefs-d’œuvre avérés : Impitoyable et Sur la route de Madison. Dans ce road-movie, destiné à l'origine à Steven Spielberg, Eastwood met en scène la cavale d'un dangereux bandit ayant pris en otage un gamin solitaire, dans le Texas du début des années 60. Une belle amitié lie rapidement les deux personnages, avant que la société ne les rattrape dans un final dramatique.

Ode aux laissés-pour-compte, aux orphelins, aux outsiders, Un monde parfait fait naître chez le spectateur une émotion brute, aidé en cela par un casting quatre étoiles : Kevin Costner, alors au fait de sa carrière, Laura Dern et Clint Eastwood "himself".

