Clint Eastwood, le franc-tireur : de "Dirty Harry" à "Gran Torino"

publié le 16/01/2019 à 15:59

"C’est un Magnum 44, le plus puissant soufflant qu’il y ait au monde, un calibre à vous arracher toute la cervelle. Tu dois te poser qu’une question : 'Est-ce que je tente ma chance ?'. Vas-y, tu la tentes ou pas ?" : 1971, dans les rues de San Francisco l'inspecteur Harry tient en joue un jeune braqueur et balance cette fameuse punchline… première d'une longue série !



Dirty Harry c'est, après "l'homme sans nom" des westerns de Leone, l'autre rôle important de Clint Eastwood, celui qui l'encre définitivement dans la culture populaire. Le premier opus est signé par son complice Don Siegel et sera suivi par quatre films dont Le retour de l'inspecteur Harry, réalisé par Eastwood lui-même en 1983. Au début de la saga, la polémique fait rage : les méthodes expéditives du policier choquent certains critiques et font naître un soupçon de "fascisme". Mais le public en redemande et Harry Callahan s'humanise au fil des épisodes…

Ce type de personnage collera longtemps à la peau de Clint Eastwood. Il le fera renaître une dernière en 2008, sous les traits du vieux Walt Kowalski, dans le bouleversant Gran Torino.

Un jour, un épisode

À l'occasion de la sortie de La Mule, RTL vous propose un voyage inédit à travers la vie et l’œuvre de Clint Eastwood. De ses premiers succès sous la houlette de Sergio Leone jusqu'au triomphe de Million dollar baby, du brutal Dirty Harry au poignant Gran Torino, découvrez les dessous d'un parcours hors-normes, jalonné de chefs d’œuvres, de quelques polémiques et de répliques inoubliables.



10 podcasts emmenés par les journalistes Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze, enrichis d'extraits de films et de bandes originales et dans lesquels vous découvrirez les coups de cœur des animateurs de votre station. Mettez les portables en mode silencieux, installez-vous confortablement et plongez dans l'une des carrières les plus passionnantes du cinéma américain : celle de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood.