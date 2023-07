Grève à Hollywood : séries à l'arrêt, enjeux... Ce qu'il faut savoir sur ce mouvement inédit

Hollywood à l'arrêt. Ce vendredi, la production des films et des séries est complètement gelée dans la capitale américaine du cinéma, puisqu'après les scénaristes, en grève depuis mai, ce sont à présent les acteurs qui rejoignent le mouvement. Du jamais vu depuis 60 ans.



Et cette fois, même les plus grandes stars de la profession sont solidaires : jeudi soir, Matt Damon, Emily Blunt et Cillian Murphy ont quitté l'avant-première du film dont ils sont les vedettes, Oppenheimer, le nouveau long-métrage de Christopher Nolan. Il y a quinze jours déjà, Meryl Streep, Ben Stiller, Jennifer Lawrence et des centaines d'autres comédiens signaient une pétition.

Derrière cette grève, un puissant syndicat, qui regroupe plus de 160.000 comédiens de cinéma, de radio ou encore de télévision. Sa présidente se trouve être Fran Drescher, connue du grand public pour avoir campé l'héroïne d'Une nounou d'Enfer, sitcom culte des années 1990.

"Stranger Things", "Euphoria"... Les poids lourds du petit écran à l'arrêt

L'actrice engagée répond ouvertement aux producteurs qui rejettent les revendications des grévistes, qu'ils jugent "irréalistes" : "Je ne peux pas le croire, comment peuvent-ils plaider la pauvreté, qu'ils perdent de l'argent, alors qu'ils versent des millions de dollars à leurs PDG", a-t-elle fustigé lors d'une conférence de presse très commentée. "C'est non négociable, honte à eux", a-t-elle encore martelé. Parmi leurs cibles, Bob Iger, le patron des studios Disney : 45 million de dollars de revenus annuels.

En attendant une réponse sur leurs salaires et sur le danger que fait courir à la profession l'Intelligence artificielle (IA), des séries aussi populaires que Stranger Things, Euphoria, The Boys - les deux dernières ayant repoussé leur prochaine saison - ou La Servante Écarlate (The Handmaid's Tale) sont déjà à l'arrêt, et ce n'est que le début de cette paralysie.