"Oppenheimer" de Christopher Nolan : retour sur le premier essai atomique français en 1960

ON VOUS EN REPARLE - Le premier essai atomique en France le 13 février 1960

Un immense nuage en champignon s'élève sur le sable jaune de Reggane, en plein désert du Sahara. 15 ans après Hiroshima et Nagasaki, la France entre en 1960 dans le club des puissances nucléaires aux côtés des États-Unis, de l'URSS et du Royaume-Uni.

Le chantier est titanesque. Nom de code de l'opération : Gerboise bleue. Cette bombe française atteint 4 fois la puissance de celle d'Hiroshima.

En 1960, l’Algérie est encore française, l’essai se déroule donc sur un territoire français qui a l’avantage d’être proche géographiquement de la France métropolitaine : le Sahara.

Et puis bien sûr, la zone choisie est déserte : il faut éviter de faire des victimes civiles. Pierre Messmer, ministre des Armées, se veut rassurant : "Toutes les précautions ont été prises pour que ni les populations proches ni les populations éloignées du lieu de l'explosion ne soient exposées à aucun danger".

Mais soixante ans plus tard, le sable de Reggane est noirci et les victimes de contamination sont légion. Après l’indépendance de l’Algérie, la France y continuera ses essais nucléaires. Aujourd’hui, la radioactivité est toujours présente à Reggane et ce, pour des millénaires.

