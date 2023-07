Grève à Hollywood : les acteurs menacent de rejoindre le mouvement

Les acteurs vont-ils venir grossir les rangs des scénaristes en grève depuis deux mois à Hollywood ? Le suspense était toujours entier vendredi 30 juin, quelques heures avant la date limite des négociations et un possible double mouvement social qui gèlerait la quasi-totalité des productions américaines. La convention collective des 160.000 acteurs représentés par le syndicat SAG-AFTRA expire à minuit, heure de Los Angeles.



Faute d'accord avec le patronat des grands studios et plateformes de streaming, les comédiens pourraient lancer une grève immédiatement. Mais les rumeurs sur une possible extension de la durée des négociations enflent également ces derniers jours.

"Il est possible que nous entrions en grève. Je ne l'espère pas, mais si nous le faisons, ce sera pour de bonnes raisons", a confié à l'AFP Jorome Melendez, un acteur de 59 ans présent parmi quelques dizaines de comédiens venus dès vendredi matin devant les studios Warner Bros pour montrer leur soutien aux scénaristes en grève depuis début mai.



Les Emmy Awards menacés ?

Comme les plumes de l'industrie, les acteurs réclament de meilleures rémunérations pour lutter contre l'inflation et des garanties face aux bouleversements potentiels liés à l'usage de l'intelligence artificielle, comme le clonage vocal. Ils protestent notamment contre la baisse de leurs rémunérations "résiduelles", dues à chaque rediffusion d'un film ou d'une série, provoquée par le streaming. Conséquents lors d'un passage télévisé car basés sur le modèle publicitaire, ces émoluments sont bien moindres pour les plateformes, qui ne communiquent pas leurs chiffres d'audience.

Un double mouvement social réunissant acteurs et scénaristes serait une première à Hollywood depuis 1960 et pourrait mettre l'industrie à genoux. Les acteurs peuvent geler non seulement les productions basées sur les scripts déjà terminés avant mai, mais aussi la promotion des blockbusters attendus en salle cet été : Barbie, Oppenheimer, Gran Turismo… Voire reporter la tenue en septembre des Emmy Awards, équivalents des Oscars télévisuels.

