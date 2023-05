Grève des scénaristes à Hollywood : pourquoi se rebellent-ils ?

Sujet du jour. La colère gronde chez les scénaristes de télévision et de cinéma américains. Ils sont des milliers à être en grève après l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes comme Netflix ou Disney. Une colère alimentée par les récentes révélations sur les salaires des grands patrons de studios.

La Writers Guild of America, le syndicat de la profession, réclame davantage de stabilité, et une plus grande part des bénéfices générés par l’essor du streaming. À cela, vient s’ajouter pour les scénaristes la crainte concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction des scénarios.

Cette mobilisation a déjà des conséquences. Elle entraine l’interruption des émissions à succès, dont les late night shows (les talk-shows de fin de soirée) et retarderait de manière importante les séries télévisées et films, dont la sortie est prévue cette année.

Entre 2007 et 2008, un mouvement social identique avait déjà paralysé le paysage audiovisuel à Hollywood. Un conflit de 100 jours qui avait coûté plus de deux milliards de dollars au secteur cinématographique.

Pourquoi on en parle ? Comment travaillent les scénaristes qui créent les séries télé et films ? En quoi consiste leur travail avant le tournage ? Que réclament-ils ?

Analyse. "La WGA (Writers Guild of America) représente 11.000 scénaristes à travers tous les États-Unis. Elle constitue une force considérable, dans le cadre d'un bras de fer avec des producteurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Le secteur a énormément évolué ces dernières années. L'arrivée de ces plateformes a bousculé les modes de visionnages et d'exploitations des œuvres", explique Pauline Rocafull, directrice de la Cité européenne des scénaristes.

"Il y a une pression pour le scénariste qui a l'impression de toujours courir après une nouvelle mission, un nouveau travail, sans forcément avoir la reconnaissance derrière", ajoute la scénariste française.

