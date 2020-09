"La déclaration d'amour" de France Gall, revue et corrigée par Vanessa Paradis

publié le 04/09/2020 à 10:56

À partir d’aujourd’hui Vanessa Paradis devient "présidente", pour une semaine certes, mais présidente quand même, de la 46ème édition du Festival du cinéma américain de Deauville. L'occasion de (re)découvrir l'un de ses plus beaux duos… En 2007, France Gall pilotait une émission de télévision dans laquelle les artistes de son choix venaient célébrer la musique de Michel Berger. Il faut savoir que Michel Berger adorait Vanessa Paradis. En 1992, année de sa mort, il était question qu’il lui écrive tout un album. Et France Gall, de son côté, a toujours dit de Vanessa Paradis qu’elle était sa "chouchoute", elle l’appelait comme ça, et elle voulait entendre dans cette émission de télé sa version de la chanson La Déclaration d’Amour…

Vanessa Paradis l’a donc enregistrée, en duo avec celui qui en 2007 était son guitariste de scène, Matthieu Chedid qui par ailleurs, est un des meilleurs amis du fils de France Gall et de Michel Berger… C’est une déclaration qui va magnifiquement à Vanessa Paradis et Matthieu Chedid. Un moment de grâce. On trouve cette version dans les Best Of de Vanessa Paradis… La déclaration d’amour, c’est la première chanson signée Michel Berger pour France Gall. France nous avait confié qu’à l’époque, en 1974, elle attendait tellement de Berger et de ce premier titre, que quand Michel le lui a joué au piano, elle a été très déçue. Elle rêvait d’une chanson rythmique, et il lui offrait une déclaration très douce. Sa déception n’a pas duré longtemps, on connait la suite…