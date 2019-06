publié le 25/06/2019 à 12:30

Ce soir sur M6, vous ferez la connaissance de la famille Rousseau-Bensaid ! Dès 21h, la chaîne proposera aux téléspectateurs sa nouvelle création originale intitulée Le Grand Bazar. Une comédie familiale et bienveillante composée de six épisodes (6 x 52 minutes) et portée par les comédiens Nailia Harzoune ainsi que Grégory Montel, rendu célèbre grâce à son rôle d'agent de stars dans la série à succès Dix pour cent.

"Le grand bazar" de Baya Kasmi avec Grégory Montel ce mardi sur M6

Le Grand Bazar, c'est l'histoire de Samia joué et Nicolas. Avec la naissance de leur premier bébé ensemble, le couple rêve de former un foyer serein, paisible et harmonieux. Mais le quotidien s’annonce plus compliqué que prévu et les obstacles nombreux… A commencer par le choix du prénom du nouveau-né qui se transforme en véritable casse-tête. Car chez les Rousseau-Bensaid, outre Samia et Nicolas, il faut aussi compter avec les frères, les sœurs, les ex, les grands-parents, les copains. Des gens aussi sympathiques qu’envahissants. Il sera difficile d’accorder tout ce petit monde et de faire régner l’harmonie dans cette nouvelle famille.

Bien qu'elle ait déjà travaillé sur plusieurs épisodes de la série culte Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, c'est la première fois que la réalisatrice et scénariste Baya Kasmi créé un programme pour la télévision. Elle est surtout connu pour ses films : Le Nom des gens, César du Meilleur scénario original en 2011 ou encore La lutte des classes sorti en avril dernier.

La créatrice s'est fortement inspirée de sa vie privée pour inventer Le Grand Bazar. Avec son mari, le réalisateur Michel Leclerc, elle est également à la tête d'une famille mixe et recomposée.

Durant l’écriture on a mis sur la table tout ce que nous évoquait cette famille. (...) Et on a bien vu, avec notre travail au cinéma, qu’en parlant de son expérience personnelle on parle finalement à plus de gens. Baya Kasmi pour CinéSéries Partager la citation





En mars dernier, le programme a été présenté en compétition lors du Festival Séries Mania 2019. Le show a permis à Grégory Montel de décrocher le prix du Meilleur Acteur.

Rendez-vous ce soir à partir de 21h pour découvrir les premiers épisodes de la série Le Grand Bazar sur M6 !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.