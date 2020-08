Johnny Hallyday et Laura Smet dans un cliché de Nathalie Baye

publié le 21/08/2020 à 12:49

Nathalie Baye attendrit les fans de Johnny Hallyday. Sur Instagram, l'actrice a posté de nouvelles photos du passé du chanteur décédé le 5 décembre 2017, en compagnie de sa fille Laura Smet, alors bébé.

Deux clichés plein de tendresse et d'amour familial. Johnny Hallyday tient dans ses bras la jeune Laura Smet toute souriante. Dans le second cliché, il offre un baiser à sa fille, qui rit aux éclats. "Il était heureux sur cette photo, et Laura qu’elle est belle à rire aux éclats ! ... merci Nathalie de partager ça , n’en déplaise à d’autres !", commente une abonnée de Nathalie Baye. Une autre écrit : "D'ici peu, vous aussi vous aurez le bonheur de tenir dans vos bras un petit bébé aussi souriant.. Un grand bonheur vous attend".

Laura Smet est enceinte de son premier enfant. Elle s'était confiée sur son futur rôle de mère au micro de RTL, après les derniers rebondissements sur la bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday : "Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide."