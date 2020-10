"Garçon Chiffon" de Nicolas Maury, un film étonnant, touchant et tendrement cruel

publié le 28/10/2020 à 10:44

Pour cette semaine du 28 octobre 2020, 9 films arrivent dans les salles obscures en France, dont Garçon Chiffon, le premier film de Nicolas Maury qui partage l'affiche avec Nathalie Baye.

Nicolas Maury vous le connaissez si vous regardez la série Dix pour cent : il y joue le rôle d'Hervé, l'un des assistants-agents de l'agence ASK. Le voici donc derrière la caméra pour un film étonnant et touchant : l'histoire de Jérémie dont la carrière de comédien a du mal à décoller et dont la jalousie maladive met en péril son couple avec son amoureux. Il décide donc de prendre un peu le large et part se ressourcer chez sa mère, (Nathalie Baye), dans le Limousin, faisant remonter à la surface les blessures, les non-dits des liens parents-enfants et les rêves inachevés.

Garçon chiffon est un film tendrement cruel, on y rit, on y est ému et on y croise aussi Arnaud Valois (120 battements par minute), Laure Calamy (Dix pour cent) ou même Jean-Marc Barr (Le Grand Bleu).



"Sous les étoiles de Paris" avec Catherine Frot

La comédienne de Marguerite ou d'Un air de famille nous a habitués à des performances dans lesquelles elle incarne des femmes un peu hors normes mais là elle place la barre encore un peu plus haut : la voici sous les haillons de Christine, une SDF vivant dans les recoins d'un pont de Paris... Une femme brisée par un drame passé, comme recluse du monde des hommes mais qui va s'y replonger à cause et grâce à un petit africain de 8 ans, Suli, qui débarque dans sa vie un soir d'hiver. Cet étrange duo va s'apprivoiser, partir à la recherche de la maman sans papiers de l'enfant dans une fable sociale émouvante qui fait penser à Chaplin, à Fellini.



Claus Drexel, le réalisateur, avait traité ce sujet des sans-abri dans un formidable documentaire Au bord du monde. Catherine Frot avait vu le film dans lequel on croisait une femme s'appelant Christine. Pour celui-ci, elle est allée à la rencontre des SDF dans un centre d'accueil puis elle a puisé ailleurs le matériau de la construction de son personnage.

Ce qui frappe dans le film, c'est le désarroi affectif du personnage de Christine : rien n'est souligné ou démontré mais on se doute qu'une tragédie familiale l'a brutalement coupée du monde et brisé sa vie d'avant.

"ADN" de Maïwenn

En revanche, ce n'est pas un coup de cœur pour le nouveau film de Maïwenn, ADN, qui possède pourtant plusieurs beaux atouts : son sujet, (une jeune femme d'origine algérienne décide coûte que coûte de renouer avec ses racines à la mort de son grand-père), son casting, (notamment Fanny Ardant et Louis Garrel formidables), ou encore ce don de Maïwenn à aller saisir, voler des instants de grâce chez ses comédiens.

Mais, ce capital de départ est gâché par un besoin constant de l'actrice-réalisatrice de tout hystériser et à délaisser ses personnages pour ne se concentrer que sur le sien. Malgré quelques scènes très réussies et un beau final en Algérie, Maïwenn bégaie là son cinéma.

