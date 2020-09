"Dix pour cent", saison 4 : quelles stars intégreront la série ?

Assaad Bouab, Camille Cottin, Grégory Montel et Thibault de Montalembert

publié le 30/09/2020 à 14:51

Vous pouvez noter la date dans votre agenda. La série culte de France 2 Dix pour cent, ses agents et ses stars, sera de retour dans nos télévisions pour une quatrième saison à partir du 21 octobre 2020. La chaîne l'a annoncé en publiant un très court teaser où Mathias Barneville (Thibault de Montalembert) et Noémie Leclerc (Laure Calamy) semblent (une fois encore) au cœur d'un petit quiproquo.

De nombreuses stars viendront, comme le veut la tradition, jouer leur propre rôle en n'hésitant pas à se caricaturer eux-mêmes. Pour cette quatrième saison Charlotte Gainsbourg, Muriel Robin, Jean Reno ou José Garcia ont répondu présent. La superstar américaine de l'année sera la toujours très "badass" star d'Alien Sigourney Weaver. Ils rejoignent la grande famille Dix pour cent après Monica Bellucci, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, Isabelle Huppert, Julien Doré ou encore Françoise Fabian.

En plus de Laure Calamy et Thibault de Montalembert, on retrouvera naturellement Camille Cottin dans le rôle d'Andréa Martel, Grégory Montel (Gabriel), Liliane Rovère (Arlette), Fanny Sidney (Camille), Stéfi Celma (Sofia), Nicolas Maury (Hervé) ou encore Assaad Bouab dans le rôle d'Hicham.

