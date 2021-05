"Friends" : qu'est devenu Matthew Perry (Chandler Bing) ?

Crédit : Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / NBC/ MMVIII New Line Productions, Inc.

Matthew Perry, 51 ans, sera prochainement au casting de "Don't Look Up" sur Netflix

publié le 28/05/2021 à 09:11

L'épisode spécial Friends : The Reunion, diffusé le 27 mai 2021, emmène dans son sillage un parfum de nostalgie, quelques larmes et des répliques cultes. Friends est en effet l'une des séries les plus cultes des années 90-2000 où l'on suit le quotidien de six amis très attachants : Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer).

Après 10 saisons et 236 épisodes, Friends s'achève en 2004. 17 ans plus tard, les fans ont ainsi retrouvé leurs héros et héroïnes du petit écran dans un épisode de retrouvailles, disponible en France sur Salto.

Mais que s'est-il passé dans la vie du casting depuis le clap final de Friends ? Sans grande surprise, tous et toutes n'ont retrouvé une aura aussi forte que celle de la série. Les années post-Friends à la télévision, sont plutôt difficiles pour Matthew Perry qui joue dans des shows annulés faute d'audience : Studio 60 on the Sunset Strip (2006), Mr. Sunshine (2011), Go On (2012). Mais, 2009 lui est plus favorable au cinéma dans 17 ans encore, comédie américaine avec Zac Efron, Leslie Mann et Thomas Lennon. Il y incarne une ancienne gloire du lycée qui se retrouve de nouveau dans son corps d'adolescent afin de changer sa vie.

> 17 Again (2009) Official Trailer - Zac Efron, Matthew Perry Movie HD

Matthew Perry a aussi fait quelques apparitions les saisons 3 et 4 de The Good Wife avec Julianna Margulies avant de triompher dans The Odd Couple, remake de la série éponyme à succès des années 70 où il a le rôle principal, mais aussi la casquette de réalisateur et de co-créateur. Il est attendu en 2021 au casting de Don't Look Up d'Adam McKay qui sortira sur Netflix et où il partagera l'affiche avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, entre autres.