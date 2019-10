publié le 15/10/2019 à 18:20

Pour son arrivée sur Instagram, Jennifer Aniston a posté un seflie avec le casting de Friends. Un cliché que les fans attendent depuis des années !

Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe) David Schwimmer (Ross) et Matthew Perry (Chandler) posent ainsi tout sourire en compagnie de la célèbre interprète de Rachel. La photo a tellement eu de succès, en quelques minutes sur Instagram, que cela a fait bugger le compte de l'actrice. Il était ainsi impossible d'accéder à sa page depuis Google.

En deux heures, le cliché est d'ores et déjà entré dans l'histoire des réseaux sociaux en récoltant plus d'un million de likes. "Et maintenant nous sommes les Friends d'Instagram. Bonjour Instagram", a écrit Jennifer Aniston en légende. Les fans de la série des années 90 pourront remercier l'actrice Reese Witherspoon (Big Little Lies) qui a réussi à convaincre Jennifer Aniston de rejoindre le réseau social. "Elle [Reese Witherspoon] a rendu cela intrigant", confie l'actrice au média américain ET Online.

THE ONE WHERE JENNIFER ANISTON BROKE INSTAGRAM WITH A SINGLE SELFIE. pic.twitter.com/EHrxAsJUb1 — E! News (@enews) October 15, 2019