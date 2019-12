Zac Efron hospitalisé d'urgence après une infection grave

publié le 30/12/2019 à 16:48

En tournage pour un documentaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'acteur Zac Efron, âgé de 32 ans, a dû être transporté d'urgence à Brisbane, en Australie, et hospitalisé, a rapporté The Daily Telegraph le 29 décembre.

Selon le quotidien, Zac Efron a contracté une infection bactérienne lors du tournage de Killing Zac Efron, documentaire sur la survie en terrain hostile. Pour être mis en situation, l'acteur s'est retrouvé sur une île avec, en sa possession, du matériel de base et un guide.

Zac Efron est finalement rentré sain et sauf chez lui, aux États-Unis. Il a donné de ses nouvelles en postant une photo Instagram, confirmant avoir eu un souci de santé. "Je suis tombé malade en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais j'ai rebondi rapidement et j'ai passé trois semaines incroyables. Je suis à la maison pour les vacances avec mes amis et ma famille. Je vous remercie", a-t-il déclaré sous sa photo Instagram.