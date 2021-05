"Friends: The Reunion" : qu'est devenue Jennifer Aniston (Rachel) ?

publié le 26/05/2021 à 06:45

Jennifer Aniston est souvent réduite à quelques éléments biographiques : son succès immense dans Friends dans le rôle de Rachel, sa séparation avec Brad Pitt, une traversée du désert peuplée de films commerciaux et une résurrection récente avec le succès de The Morning Show sur Apple TV+. Mais si ces étapes de sa vie personnelle et professionnelle sont incontestablement marquantes, elles ne peuvent en toute honnêteté résumer la vie de l'une des plus importantes stars de la télé et du cinéma de notre époque. Avant de la retrouver dans un épisode exceptionnel de Friends, retour sur une carrière particulièrement riche.

Comme nombre de ses camarades de Friends, Jennifer Aniston n'a collectionné que de petits rôles à la télévision avant le succès mondial de la fin des années 90. Elle aurait pu jouer Monica Geller mais elle a finalement été choisie pour incarner Rachel Green. Ce rôle lui permettra de devenir l'actrice la mieux payée de l'histoire de la télévision avec ses camarades de jeu avec un salaire d'un million de dollars par épisode lors des dernières saisons. Elle a aussi collectionné les nominations et les statuettes : Emmy Awards, Golden Globe ou encore Screen Actors Guild Awards.

Pendant la période Friends, Jennifer Aniston tente de se faire une place au cinéma. Son plus gros succès au box-office américain est atteint rapidement avec Bruce tout-puissant, aux côtés de Jim Carrey et Morgan Freeman. La comédie est son genre de prédilection. Elle continue de jouer sa carte d'une actrice grand public, lumineuse, romantique en lien presque direct avec son personnage de Rachel. Elle contribuera par exemple à faire connaître Ellen DeGeneres en étant la première invitée de celle qui allait construire un véritable empire du talk-show jusqu'à la chute en 2021. Au cinéma, elle joue face à Ben Stiller dans Polly et moi, donne la réplique à Kevin Costner et Mark Ruffalo dans La rumeur court… et continue la série des comédies romantique avec La Rupture au côté de Vince Vaughn.

Tenter le drame

Elle conserve un pied dans le cinéma indépendant ou d'autres genres plus dramatiques sans pour autant prétendre à des Oscars : en 2005, elle joue dans le thriller psychologique Dérapage, aux côtés de Clive Owen et Vincent Cassel. Elle est aussi à l'affiche de Friends with Money avec Catherine Keener, Frances McDormand et Joan Cusack. Les comédies commerciales sans ambition vont cependant se multiplier (Love Happens, Ce que pensent les hommes avec Ben Affleck, Love Manager avec Woody Harrelson, Le Chasseur de primes, Une famille très moderne, Le Mytho...). Un choix de carrière que l'actrice va regretter publiquement quelques années plus tard.

Sentant que sa carrière tourne en rond, Jennifer Aniston accepte alors des rôles plus ambitieux et plus risqués dans les années 2010 : dentiste nymphomane dans Comment tuer son boss ?, elle retrouve Paul Rudd dans Peace, Love et plus si affinités produit par Judd Apatow. Elle bifurque complètement en s'aventurant enfin dans le drame avec Cake en 2014. Pour son rôle, elle reçoit une nomination pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique et au Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice. Malgré ces bons signaux, Jennifer Aniston ne transforme pas l'essai et retombe dans une filmographie peu mémorable.

Il est alors grand temps de refaire confiance à la télévision, son medium fétiche. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon unissent leurs forces alors pour devenir les têtes de gondole de la création originale de la toute nouvelle plateforme AppleTV+ : The Morning Show. Le succès est immédiat. Les nominations pour des Golden Globes ou Emmy Awards se multiplient. Le public et la critique trouve dans le rôle d'Alex Levy une part de vérité de la personnalité de l'actrice qui, comme son personnage, a dû naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie médiatique.

> The Morning Show — Official Trailer | Apple TV+