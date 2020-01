publié le 22/01/2020 à 07:30

Disney+ arrive en France une semaine plus tôt que prévu. La plate-forme de streaming Disney sera en effet disponible le 24 mars 2020, comme l'a annoncé le groupe Disney sur les réseaux sociaux.

Le prix de l’abonnement sera de 6,99 euros par mois ou de 69,99 euros par an, comme il est précisé dans le communiqué officiel. Au programme, un très large choix : les univers Star Wars, les films et séries Marvel, les dessins animés Disney, les films d'animation Pixar... Il y en a pour tous les goûts et toute la famille.

Disney+ sera l'un des grands acteurs du marché du streaming et aura pour objectif de supplanter le maître du secteur actuel Netflix. Ce catalogue immense contient naturellement les grands succès d'hier et d'aujourd'hui mais Disney+ ne sera pas qu'une machine capable de vous faire voir, revoir et revoir encore La Reine des Neiges ou Cendrillon pour la 53e fois consécutive. Parmi ce catalogue, la rédaction vous a sélectionné les séries inédites, d'hier et de demain, tout comme les films à voir en priorité dès que la plate-forme de streaming sera disponible.

"The Mandalorian", la série Star Wars western

Avec ses 8 épisodes, The Mandalorian est une réussite dans l'univers intergalactique. Centrée sur "Mando" (Pedro Pascal de Game of Thrones), le chasseur de primes dans une galaxie post-Empire [après l'épisode VI], la série entraîne les fans dans une aventure remplie de scènes d'action, des personnages attachants et des révélations inédites sur la saga. La star est sans conteste "Baby Yoda", la petite créature qui a fait fondre les fans dès sa première apparition.

"High School Musical", "Hannah Montana"... La génération Disney

Miley Cyrus (Hannah Montana), Hilary Duff (Lizzie McGuire), Selena Gomez (Les Sorciers de Waverly Place), Zac Efron et Vanessa Hudgens (High School Musical)... Les stars de la musique et de la télévision américaine ont démarré dans les séries cultes de la chaîne Disney Channel dans les années 2000. Des années après leurs aventures qui ont fasciné toute une génération de spectateurs et de spectatrices, ils et elles sont de retour. Un bain de nostalgie pour certains et certaines, et une occasion de découvrir des films et séries "classiques de Disney. À noter que des nouvelles versions de High School Musical et Lizzie McGuire seront disponibles courant 2020.

"Vice-Versa","Zootopie", "Big Hero 6"... Les perles Pixar

Pour des soirées en famille, (re)découvrez les chefs-d'oeuvres de Pixar. Vice-Versa, Oscar du Meilleur film d'animation en 2016, pour suivre les aventures des émotions de la jeune Riley. Zootopie vous plonge dans une ville où seuls les animaux y habitent. Mention spéciale pour Big Hero 6 (Les Nouveaux Héros en français), premier film d'animation Disney à utiliser des personnages de Marvel Comics, dans une aventure forte en émotions.

"Le Roi Lion 2", "La Petite Sirène"... Les suites et les séries des dessins animés Disney

Cette section pourrait diviser les fans des classiques Disney, qui refusent de se dire qu'il y a une suite aux aventures, par exemple, de Simba, d'Ariel et Pocahontas. Disney+ va plus loin dans les deuxièmes et troisièmes volets de certains dessins animés en proposant les séries liées aux univers. Par exemple, Ariel, Hercules et Lilo et Stitch ont eu droit à leurs propres shows. Pour Hercules, les aventures se déroulent pendant son entraînement avec Phil et donc avant sa rencontre avec Meg. Ariel poursuit son exploration des fonds marins en compagnie de Sébastien et Polochon, tandis que Lilo et Stitch explorent le monde de l'enfance et de la famille.

"Sister Act", "Hocus Pocus"... Pour les années 90

Les années 90 sont pour beaucoup les meilleures années pour la télévision et le cinéma. Ce n'est pas pour rien que Netflix a d'ailleurs une catégorie spéciale pour ses abonnés sur tous les films et les séries de cette décennie. Le catalogue Disney+ regorge de tous les classiques de Sister Act 1 et 2 avec Whoopi Goldberg, Hocus Pocus avec Sarah Jessica Parker ou encore La Bande à Picsou : le secret de la lampe magique et Chéri, j'ai rétréci les gosses.

