publié le 27/02/2019 à 13:40

La chanteuse Ariana Grande ne cesse de battre records sur records. Après avoir placé trois de ses titres en haut du Hot 100, le top 50 américain, une performance que seuls les Beatles avaient réussi en 1964, la chanteuse triomphe sur les réseaux sociaux. Son clip Thank U, Next avait connu une ascension fulgurante sur YouTube et maintenant c'est sur Instagram qu'elle règne.



Ariana Grande vient en effet de détrôner Selena Gomez sur la plus haute marche du podium du réseau social photographique. Avec 146 millions d'abonnés, elle dépasse le footballeur Cristiano Ronaldo (l'homme le plus suivi du monde sur la plateforme) et sa consœur. Elle y partage des photos d'elle plus ou moins travaillées mais aussi des produits qu'elle vend comme cette banane transparente approuvée par ses services de sécurité pour accéder à ses shows.

Une nouvelle date à Manchester

Ariana Grande a annoncé le 25 février qu'elle se rendrait en Europe pour un événement qui lui tient très à cœur : le Manchester Pride Festival. Naturellement, la ville britannique a une place très importante dans la vie de la star puisque c'était lors de l'un de ses concerts que l'attentat de Manchester a fait de nombreuses victimes le 22 mai 2017. Le Pride Festival est aussi un moment fort pour la communauté LGBTQ+ que soutient Ariana Grande depuis des années. Peut-être fera-t-elle le déplacement avec son demi-frère Frankie qui est homosexuel.

"Manchester mes amours ! Je suis si heureuse d'être la tête d'affiche de la Pride. Mon cœur. J'ai tellement hâte de vous voir et je vous aime tellement", a-t-elle écrit sur son compte Twitter pour annoncer la bonne nouvelle.

https://twitter.com/ArianaGrande/status/1100096962718650368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1100096962718650368&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fmusique%2F2019%2F02%2F26%2F03006-20190226ARTFIG00117-ariana-grande-revient-a-manchester-pour-un-festival-lgbt-deux-ans-apres-l-attentat.php