et AFP

publié le 16/12/2019 à 14:46

Après s'être offerte la Ligue des Champions à partir de 2021, la chaîne du groupe Vivendi vient à nouveau de frapper un grand coup sur son segment de marché. Canal+ a en effet officialisé un contrat avec Disney et sera ainsi le seul et unique distributeur en France de la plateforme de streaming Disney+.

"Cet accord s'intègre parfaitement dans notre objectif de devenir la marque de référence pour accéder dans un même abonnement aux meilleurs des contenus et services au monde", se félicite le patron de Canal+, Maxime Saada. Si aucune date précise n'a encore été fixée, Disney+ devrait être disponible sur nos écrans à partir de mars 2020.

Dans un entretien accordé à Les Échos, Kevin Mayer, directeur de la division "direct-to-cosummer & international" de la firme américaine, indique que le service sera également accessible sous la forme d'une application accessible avec un abonnement, dans un système équivalant à celui de Netflix.



Un catalogue extrêmement fourni

Lancée en novembre dernier aux États-Unis, la plateforme rencontre déjà un franc-succès outre-Atlantique. Il aura fallu une journée à peine pour que le service atteigne les 10 millions d'utilisateurs. Une réussite imputable en grande partie à un catalogue impressionnant, regroupant les productions des studios Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm et de la Fox, soit une liste de plus de 500 films et séries.

Seule programme exclusif annoncée jusqu'ici, la série dans l'univers de Star Wars The Mandalorian devrait aussi être un argument de poids pour les grands débuts de Disney+ chez nous.

Un prix attractif

Autre force du service de vidéo de Disney : le prix. Si le tarif de l'abonnement n'a pas encore été communiqué pour la France, il ne devrait pas excéder celui proposé aux Pays-Bas, où la plateforme est déjà disponible.



Pour 6,99 euros par mois, Disney+ offre ses contenus en HD (certains même en 4K HDR), le téléchargement hors-ligne en illimité et permet 4 visionnages en simultané sur un seul compte. Un coût tout à fait raisonnable, là où Netflix propose moins de services pour un prix presque deux fois plus élevé.