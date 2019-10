publié le 25/10/2019 à 11:33

Alerte nostalgie ! Lizzie McGuire, l'héroïne de la série éponyme des années 2000 revient bientôt sur vos écrans. La série a en effet droit à une suite sur Disney+, la plate-forme de Disney, qui sera lancée le 12 novembre prochain aux États-Unis.

C'est Hilary Duff, l'interprète de Lizzie, qui avait annoncé cette bonne nouvelle à ses fans, pendant l'été 2019. Depuis le 25 octobre 2019, on sait désormais qu'elle retrouvera "sa famille" McGuire dans cette suite tant attendue. En effet, Hallie Todd (Jo McGuire), Robert Carradine (Sam McGuire) et Jake Thomas (petit frère Matt McGuire) ont été annoncés au casting.

"Exactement comme il ne peut y avoir de Lizzie McGuire sans Hilary Duff, il ne peut y avoir de famille McGuire sans Hallie, Robert et Jake", démarre Gary Marsh, le président et chef de la création chez Disney Channels Worldwide dans un communiqué. "La série originale a une place particulière dans les cœurs des fans, et nous avons hâte de leur présenter les anciens et les nouveaux personnages", poursuit-il.

Que va-t-il se passer dans la suite de la série ?

Une annonce qui devrait rassurer les fans de l'héroïne qui se demandent depuis cet été, ce qui pourrait bien se passer dans ces nouveaux épisodes. Le média américain The Hollywood Reporter précise que Lizzie va sur ses 30 ans et qu'elle vit à New York, où elle vit sa meilleure vie. Elle a le job de ses rêves en tant qu'assistante d'un décorateur intérieur très en vogue à New York, le parfait petit copain, un appartement à Brooklyn. Mais (roulements de tambours), "tout n'est pas aussi parfait qu'on le pense".

Heureusement, Lizzie pourra compter "sur le soutien de sa famille, de ses proches, et de son alter ego de 13 ans [la Lizzie en dessin animé] pour surmonter les hauts et les bas de la vie d'adulte. Reste encore à savoir si les interprètes de Gordon (Adam Lamberg) et Miranda (Lalaine Vergara-Paras), les meilleurs amis de Lizzie, reprendront aussi leurs rôles dans cette aventure.

> Lizzie McGuire - Theme Song