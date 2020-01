La Reine des Neiges 2 est le film d'animation le plus rentable au monde

publié le 06/01/2020 à 01:28

C'est une histoire qui vaut 1,325 milliards dollars. La Reine des neige 2 est officiellement devenu le film d'animation le plus rentable au monde devant son précédent, La Reine des neiges (1,281 milliards) et Les Indestructibles 2, qui a rapporté 1,243 milliards de dollars, nous apprend la revue américaine spécialisée Variety.

Le Roi Lion est pourtant en tête, avec 1,650 milliards de dollars générés en 2019 mais Disney ne le considère pas comme un film d'animation, puisque le dessin se base sur un jeu d'acteur. Le Roi Lion appartient à la catégorie des live-action.

Disney est désormais le leader incontesté des films d'animation qui rapportent le plus, en possédant les trois films d'animation les plus rentables de l'histoire du cinéma. Toute catégorie confondue, La Reine des neige 2 est le troisième plus gros succès de 2019 après Avengers : Engame (2,79 milliards de dollars) et Le Roi Lion (1,650 milliards).