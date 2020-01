publié le 03/01/2020 à 08:00

Qui ne connaît pas encore "Baby Yoda" ? Petite créature verte et mignonne de la série The Mandalorian, il est devenu dès le premier épisode, la coqueluche de la galaxie lointaine. Avec ses petits cris et sa bouille, "Baby Yoda", a fait fondre tous les fans de The Mandalorian, dont la saison 1 s'est achevée sur Disney+, le 27 décembre dernier.

Nommé dans la série L'Enfant, il est adopté par Mando, le chasseur de primes incarné par Pedro Pascal et qui devait au départ le récupérer, puis le remettre aux forces impériales. Mais comme les fans, "Mando" s'est pris d'affection pour la créature qui ressemble à Maître Yoda.

Si de nombreuses théories essayent d'élaborer sa véritable origine, les 8 épisodes de The Mandalorian sèment des indices. Avec la fin de la saison 1, voici déjà ce que l'on sait, grâce à l'intrigue, du plus mignon des héros de la galaxie lointaine âgé de tout de même 50 ans. Attention, la suite contient des spoilers sur The Mandalorian et L'Ascension de Skywalker.

Il maîtrise la Force et le Côté Obscur

Dès l'épisode 1, l'Enfant montre ses capacités à maîtriser la Force. Il soulève le Mudhorn colossal depuis son petit berceau et sauve ainsi Mando d'une mort douloureuse. Après cet effort intense, et après chaque fois qu'il utilisera la Force, "Baby Yoda" tombe dans un sommeil profond.

Dans les épisodes 2 et 7, on découvre qu'il a des pouvoirs de guérison, comme Rey dans L'Ascension de Skywalker. "Bay Yoda" transmet son énergie à Mando (épisode 2), qui arrête le processus de guérison, puis à Greef Karga (épisode 7) et le sauve de la mort après l'attaque des sortes de ptérodactyle. Dans l’épisode 8, il parvient à contenir les flammes de l'arme du Stromtrooper, et crée ainsi un bouclier autour de Mando, Cara (Gina Carano) et Greef (Carl Weathers). Il envoie ensuite la déflagration contre le soldat impérial. "Baby Yoda" ne sait pas encore parler, mais il a déjà une grande maîtrise de la Force. D'ailleurs l'Armurière explique à Mando et ses compagnons que "Baby Yoda" a les mêmes aptitudes que les sorciers "Jedi".

Dans l'épisode 7, il étrangle Cara par sa simple pensée et son poing (coucou Dark Vador et Kylo Ren), pensant qu'elle est en train de faire du mal à son "papa Mando". Choc et stupeur devant cette scène. Mais, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un héros utilise l'étranglement. Luke le fait dans Le Retour du Jedi (épisode VI) contre l'un des sbires de Jabba. "Baby Yoda" ne serait donc pas fatalement du mauvais Côté de la Force.

Il appartient à une espèce inconnue

De par sa ressemblance physique avec Yoda, l'Enfant fait partie de la même espèce que le Maître Jedi. Les fans ignorent encore leur planète d'origine et le nom de leur tribu. Dans l'épisode final de The Mandalorian, l'Armurière (Emily Swallow) explique à Mando qu'il a désormais pour mission de veiller sur l'Enfant jusqu'à sa majorité et de l'aider à retrouver les siens. Le guerrier ignorant tout de son protégé, réalise que cette quête sera longue et périlleuse.



Dans l'épisode 7, Mando parle de l'Enfant comme un potentiel "Strand-Cast", un terme qu'on n'avait encore jamais entendu dans la galaxie Star Wars. Ce terme sous-entend que Baby Yoda serait le résultat d'une expérience scientifique. Kuill, qui a travaillé dans les fermes de clonage balaye cette hypothèse : il n'a jamais vu de spécimen comme "Baby Yoda".



Comme Yoda, l'Enfant a la peau verte, de grandes oreilles, des petites griffes et quelques cheveux. Il vieillit très doucement : il a le corps d'un nouveau-né, mais il a en réalité 50 ans. Dans L'Empire contre-attaque (épisode V), on apprend que Yoda se nourrit de racines sur la planète . Son espèce semble donc omnivore, mais "Baby Yoda" mange aussi de la viande puisqu'on le voit gober vivant quelques grenouilles et boire du bouillon d'os. Il faudra encore attendre jusqu'à l'automne 2020 avant d'en savoir plus sur les véritables origines de l'Enfant.