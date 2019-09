publié le 13/09/2019 à 14:15

Dans leur clip qui vient de sortir, Lana Del Rey, Ariana Grande et Miley Cyrus incarnent les espionnes de Charlie's Angels, des anges noirs qui demandent fermement qu'on arrête de les appeler "mon ange".

"I don't like that, boy". Pour leur première collaboration musicale, les trois musiciennes nous livrent un clip parfois sombre parfois lumineux, dans lequel chacune joue sa partition. Miley Cyrus, puissante, fait face à un homme amoché dans un ring de boxe auquel elle explique qu'elle "gagne son propre argent et signe ses propres chèques" donc qu'elle mérite qu'on l'appelle par son nom "avec un peu de respect".

Ariana Grande s'occupe des refrains, d'un couplet simple et apparaît en ange parfois blanc, parfois noir. Lana Del Rey, plus sobre, chante notamment qu'elle est "tombée du paradis et qu'elle vit maintenant comme un démon", de sa voix si caractéristique. Comme il est possible de le constater tant le clip en montre le logo, c'est la chanson du film Charlie's Angels, écrit et réalisé par Elizabeth Banks (Hunger Games, Pitch Perfect). Cette dernière fait également une apparition à la fin du clip, où elle demande aux filles de "se mettre au travail".

Le film Charlie's Angels avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska sortira au cinéma le 4 décembre 2019.