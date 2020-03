Coronavirus : après James Bond, quels sont les films impactés à Hollywood ?

publié le 06/03/2020 à 14:02

Mourir peut attendre pourra certainement patienter encore un peu... L'annulation in extremis de la sortie mondiale du nouveau James Bond, No Time To Die, repoussée d'avril à novembre, illustre l'impact de l'épidémie du coronavirus sur l'industrie hollywoodienne. La crise ébranle assurément la capitale du cinéma mondiale, au point que de nombreux films pourraient être eux-aussi affectés.



"Je n'avais jamais rien vu de tel, avec autant de films affectés en même temps", relève Jeff Bock, spécialiste de la société Exhibitor Relations. "Il y a des incidents isolés ou des drames qui peuvent toucher un film en particulier. Mais là, ça contamine toute l'industrie du cinéma, d'un bout à l'autre de la filière", souligne-t-il.

Les professionnels évaluent déjà à environ deux milliards de dollars les pertes financières des cinémas en Asie depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans le nord de la Chine en décembre. Pour l'instant, la fréquentation dans les salles obscures aux États-Unis tient bon.

La sortie de "Mulan" impactée ?

Mulan, remake en prises de vues réelles du dessin animé de Disney, est censé faire ses débuts en avril en Amérique du Nord, comme prévu. Mais la récente multiplication des cas de contaminations en Californie et à New York, ainsi que les premiers morts recensés dans l'État de Washington (nord-ouest), pourraient peser sur les recettes.



"On va commencer à voir une petite baisse cette semaine. D'ici la sortie de Mulan, si ça s'avère aussi sérieux qu'en Chine, ça va complètement changer la donne", analyse Jeff Bock. "En ce moment-même dans les grands studios (...), il y a des réunions de crise sur les sorties majeurs qui pourraient potentiellement être reportées dans les trois prochains mois", reporte le site spécialisé Deadline.

Au cœur des conversations notamment, deux des prochains blockbusters : Black Widow (Disney) et Fast & Furious 9 (Universal), dont les sorties sont pour l'instant toujours prévues pour mai. Mais Disney pourrait finalement opter pour une sortie de Black Widow le jour des The Eternals (Marvel), le 6 novembre.

Le tournage de "Mission Impossible" reporté

Et les productions sont aussi touchées. Un tournage de trois semaines prévu en Italie, principal foyer de l'épidémie en Europe, pour le prochain Mission Impossible avec Tom Cruise a été annulé en février. Les studios Paramount ont agi "par principe de précaution pour la sécurité et le bien-être" des acteurs et de l'équipe.

De même, Netflix cherche d'autres sites pour tourner des scènes d'un film mettant en scène Dwayne Johnson qui devait se dérouler en Italie. Les studios ont certes la possibilité d'opter pour des lieux de repli en déplaçant leurs productions vers des pays moins exposés.

Le ralentissement provoqué par l'épidémie pourrait aboutir à des retards en série dans la sortie de nouvelles productions, voire une pénurie. "Plus ça dure et moins on aura de films dans les tuyaux pour 2021 et 2022", au risque de "vraiment paralyser l'industrie du cinéma", estime Jeff Bock. Un scénario catastrophe pour Hollywood.