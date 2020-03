Australie : des rayons de préservatifs pris d'assaut... pour vaincre le coronavirus

publié le 06/03/2020 à 11:14

Si le coronavirus continue sa progression dans le monde, un autre virus, encore bien plus ancien et persistant fait lui aussi des ravages : la bêtise. Einstein disait : "Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine". Et bien nouvelle illustration ce vendredi 6 mars avec ce qu'il se passe en ce moment en Australie.

Des rayons de préservatifs ont été pris d'assaut dans tout le pays pour lutter contre le coronavirus, oui des préservatifs. C'est à lire sur le site du magazine Santé Plus. Pourquoi des préservatifs ? Pas pour faire des câlins non, mais pour se protéger les doigts, et oui.

Tout est parti, explique le magazine, d'un article complètement stupide, qui suggérait aux gens de se protéger les mains de cette façon, notamment pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Une bonne blague sans doute, sauf que l'information a été relayée à maintes reprises sur internet, et nombreux sont ceux à s'être rué dans les pharmacies et supermarchés.

Après le papier toilette, les préservatifs

Bilan par endroit, des rayons entièrement vides. Un signe, selon la magazine de santé, que panique et désinformation gagnent du terrain, je ne sais pas d'ailleurs lequel alimente l'autre. Jeudi François Lenglet nous parlait ici même de ces stocks de papier toilette eux aussi pris d'assaut, toujours en Australie.

Et bien figurez vous qu'un journal, le NT news, a carrément publié, dans son édition du 5 mars, huit pages blanches destinées justement, à répondre à la pénurie de papier toilette, d'après le Guardian. Décidément on marche sur la tête. Concernant le papier toilette la démarche était ironique. En effet le NT news est un tabloïd satirique, connu pour ses farces et ses jeux de mots.