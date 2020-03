publié le 29/02/2020 à 10:11

Outre la nouvelle série française Vampires qui va faire le grand saut à la fin du mois, mars 2020 sera surtout une période de reprise pour Netflix. Plusieurs séries très populaires vont revenir avec de nouvelles saisons et de nouveaux épisodes comme Ozark, l'espagnole Elite ou la coréenne Kingdom.

Au rayon des séries affichant une belle longévité mais qui sont simplement diffusées par Netflix et produites par des networks américains on retrouvera aussi la saison 6 de la saga d'anticipation The 100 ou encore le super-héros le plus rapide du monde Flash pour une saison 5.

Mars sera aussi une période de renouveau pour les films et documentaires proposés par le service de streaming. Jonas, Super 8 de J.J. Abrams ou encore Princesse Mononoké et Le Voyage de Chihiro (les deux chefs-d'oeuvre des studios japonais Ghibli) seront certains de plaire au plus grand nombre.

Films, séries, documentaires... Voici de quoi préparer votre planning de films et séries à regarder en attendant le printemps.

Les séries

> Kingdom season 2 ' Teaser ' Netflix Date : 27/02/2020

Vampires - saison 1 (20 mars) : Les Vampires existent. Ici, parmi nous. Aujourd’hui dans Paris, la famille de Martha Radescu vit clandestinement. Mais lorsque Doïna, 16 ans, se révèle vampire d’un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité.

Kingdom - saison 2 (13 mars) : Oubliez Pablo Escobar et découvrez l'ascension spectaculaire du cartel de Guadalajara qui a régné sur le Mexique dans les années 80.

Paradise Police - saison 2 (6 mars) : Alors que le baron du crime resserre son emprise sur Paradise, l'équipe fait face à des disputes, des complots, des obsessions sexuelles et une menace nucléaire.

Elite - saison 3 (13 février) : Polo va-t-il tomber pour le meurtre de Marina ? Où est passé Nano ? Christian reviendra-t-il au lycée ? Autant de questions auxquelles la saison 3 de la teen série espagnole devra répondre.

Ozark - saison 3 (27 mars) : Ils misent tout. Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde) et Julia Garner (Ruth Langmore) doublent la mise et prennent des décisions risquées en vue d’élargir leur empire dans le prochain chapitre de cette série policière dramatique et palpitante.

Mais aussi : The 100 - saison 6 (1er mars), The Flash - saison 5 (1er mars), Self made : d'après la vie de Madame C.J. Walker (20 mars), The Protector - saison 3 (6 mars), On My Block (11 mars), She (13 mars), Bloodride (13 mars), 100 humans (13 mars), Feel Good (20 mars), Fary : Hexagone (12 mars) et L'Ecuyer du Roi (20 mars).

Les films

> Spenser Confidential - Mark Wahlberg ' Official Trailer ' Netflix Film Date : 27/02/2020

Spenser Confidential (6 mars) : Tout juste sorti de prison, Spenser retrouve les bas fonds de Boston en enquêtant sur un meurtre terrible. Film basé sur l'œuvre de Robert B. Parker avec Mark Wahlberg, Post Malone, Winston Duck.



Jonas (6 mars) : Hanté par un passé agité, Jonas se souvient de son histoire d'amour adolescente avec l'impulsif Nathan, un garçon instable et irrésistible. Réalisé par Christophe Charrier avec Felix Maritaud.



Sitara : Laissez les filles rêver (8 mars) : La réalisatrice oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy raconte la vie d'une fillette pakistanaise qui aspire à devenir pilote, ignorant que son père projette de la marier.



The Plateform (20 mars) : Dans une prison-tour, une dalle transportant de la nourriture descend d'étage en étage, un système qui favorise les premiers servis et affame les derniers.



Super 8 (3 mars) : Durant l'été 1979, après avoir été témoins d'un accident de train dans leur petite ville, un groupe d'amis décide d'enquêter sur les événements inexplicables qui en découlent. Un film de science-fiction signé J.J. Abrams avec Elle Fanning.



8 nouveaux films des studios Ghibli : Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoké, Arrietty, Le petit monde des chapardeurs, Le Voyage de Chihiro, Le conte de la princesse Kaguya, Le Royaume des chats et Mes Voisins les Yamadas. Il s'agit de la seconde fournée de Netflix en attendant les prochains mois.



Mais aussi : Le silence de la ville blanche (6 mars), Curtiz (25 mars), Uncorked (27 mars), The Lost Girls (13 mars), Ultras (20 mars), Chez moi (25 mars). Et pour les enfants : Bheem Bam Boum : le festival des couleurs (5 mars), Carmen Sandiego : Mission de Haut vol (10 mars), Go! Go! Cory Carson (1er mars), Go Karts (13 mars), The Boss Baby: Back in Business (16 mars), Greenhouse Academy (20 mars), Les pérégrinations d'Archibald (20 mars), Buddi (20 mars).



Du côté des documentaires : Ugly Delicious - saison 2 (6 mars), Dirty Money - saison 2, Au Royaume des Fauves (20 mars), Crip Camp : la Révolution des éclopés (25 mars), Fangio : l'homme qui domptait les bolides et Arashi's Diary - Voyage - Épisodes 3 et 4.