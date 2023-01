Brad Pitt et Damien Chazelle sont les invités d'Amandine Bégot et Stéphane Boudsocq

Brad Pitt et Damien Chazelle sont les invités d'Amandine Bégot et Stéphane Boudsocq

À 59 ans, Brad Pitt reste une des stars les plus emblématiques et demandées d'Hollywood. Il le prouve une nouvelle fois dans le film Babylon de Damien Chazelle, où il incarne Jack Conrad, acteur vedette soudain dépassé par la fin du cinéma muet et l'avènement du parlant... Au micro de RTL, le comédien confie qu'il est lui-même nostalgique d'un certain âge d'or hollywoodien, ces années 70 qui ont forgé sa cinéphilie.

Et quand on lui demande s'il a peur de se voir un jour ou l'autre supplanté par une nouvelle génération, sa réponse est claire : "Ça a déjà commencé ! Je le dis depuis longtemps : le cinéma c'est un sport de jeunes !". "J'accueille avec plaisir cette nouvelle génération. J'adore la communauté du cinéma et dans ce film, on se sent peut-être petit par rapport au cinéma, mais on apporte cette petite pierre à l'édifice", ajoute l'acteur.

Brad Pitt a également salué "le rôle extraordinaire" de Margot Robbie dans le film. "C'est l'une de nos stars aujourd'hui, elle est très marrante, complètement excessive, elle en a fait son propre rôle", explique-t-il.

Une fresque flamboyante

Babylon est une fresque flamboyante et vibrante, déclaration d'amour à ces pionniers du cinéma qui ont bâti l'usine à rêves hollywoodienne. On y découvre ces plateaux du 7e art où tout était possible et ces fêtes orgiaques où tout était permis ! Aux côtés de Brad Pitt, Margot Robbie incarne d'ailleurs une jeune actrice au talent inné qui va se laisser dévorer par la gloire et rattraper par ses démons.

Derrière la caméra, Damien Chazelle prouve définitivement qu'il fait partie de la relève des grands réalisateurs. Après Whiplash ou La La Land, le jeune cinéaste signe un très grand film de 3h, rythmé par la musique envoûtante de son compositeur fétiche Justin Hurwitz. Babylon fait partie de ces films qui racontent le cinéma et qui savent en prolonger la légende...

