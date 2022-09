"Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir" : notre critique (garantie sans spoiler)

Dix ans après la trilogie du Hobbit, vingt ans après celle du Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu revient sur nos écrans. Le monde fantastique créé par l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien a de nouveau le droit à une adaptation, mais sous la forme d'une série cette fois. Ce n'est plus le réalisateur Peter Jackson qui est aux commandes de ce projet, mais la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, qui a investi plus d'un milliard de dollars pour créer cette fresque épique.

À partir du 2 septembre 2022, le premier épisode sera dévoilé aux abonnés de la plateforme qui cherchait encore sa série fétiche pour se singulariser dans un marché du streaming de plus en plus concurrentiel. RTL a pu découvrir les deux premiers épisodes de cette première saison qui en comptera huit. Une série qui est aussi attendue que crainte par les fans des livres de J.R.R. Tolkien et les amoureux des films de Peter Jackson. Il faut dire que Le Seigneur des Anneaux est une saga vénérée, l'une des plus influentes du siècle. Il s'agit donc de ne pas faire n'importe quoi...

Que raconte "Les Anneaux de Pouvoir" ?

Commençons par le commencement. The Lord of the Rings: The Rings of Power (ou Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir) n'est pas une redite de la trilogie que nous connaissons tous. Hors de question, pour l'heure, de raconter une nouvelle fois les aventures du jeune hobbit Frodon et de ses amis pour détruire l'Anneau unique de seigneur maléfique Sauron. La trilogie de Peter Jackson a très bien vieilli et personne à Hollywood n'oserait tenter de faire mieux. Il ne s'agit pas non plus d'une suite, Les Anneaux de pouvoir constitue ce que l'on appelle un prequel. Elle raconte des événements qui se sont déroulés des siècles et des siècles avant la naissance de Frodon.

Si l'intrigue du Seigneur des Anneaux se déroule dans le Troisième Âge dans une Terre du Milieu en plein désenchantement, Les Anneaux de pouvoir raconte le Deuxième Âge. Durant cette période historique, la magie est bien plus présente dans le monde. Les Elfes par exemple sont légion, ils ne sont pas ce peuple presque légendaire en plein exil. Les Anneaux de pouvoir fait d'ailleurs le pari de prendre comme principale protagoniste la plus célèbre des elfes : Galadriel.

La Galadriel que l'on connaît, et qu'a incarné à l'écran la merveilleuse Cate Blanchett, avait 8.000 ans environ. Une reine qui imposait le respect, sage mais terrible. Dans la série d'Amazon, nous suivons une "jeune" Galadriel de seulement 3.400 ans environ. C'est Morfydd Clarke qui joue le personnage désormais, une femme certes immortelle mais qui est beaucoup plus combattive que celle que l'on connaît. Galadriel est une guerrière dorénavant et elle souhaite une seule chose : poursuivre Sauron jusqu'à éliminer totalement la menace qu'il représente.

Les Anneaux de pouvoir raconte les histoires de quelques personnages que l'on connaît bien. Des personnages qui ne vieillissent pas : les Elfes comme Galadriel mais aussi Elrond (qui est alors un jeune politicien) mais aussi Sauron. Lorsque la série commence, Sauron n'est qu'un murmure lointain. Il a été vaincu lors d'une terrible guerre... mais pas totalement. Il n'est d'ailleurs pas encore devenu le "Seigneur des Anneaux" puisqu'aucun de ces fameux anneaux magiques n'a encore été façonné. Cette création sera d'ailleurs l'un des enjeux et des grands spectacles de la série d'Amazon.

Du cinéma sur votre téléviseur

Puisque nous parlons de spectacle, il faut bien reconnaitre que Les Anneaux de pouvoir met les petits plats dans les grands. En regardant les deux premiers épisodes, on oublie que l'on regarde une simple série télévisée. D'ailleurs, le rythme, la réalisation... Tout rappelle le cinéma. Les costumes, les paysages grandioses de la Nouvelle-Zélande, la maîtrise des effets spéciaux, les séquences d'action et de suspense... On remarque que la série s'inspire de l'oeuvre de Peter Jackson et cherche à maintenir la barre très haute. Même au niveau de la musique, le compositeur des films, Howard Shore, a livré le thème principal de la série. C'est le talentueux Bear McCreary s'est chargé de composer le reste avec beaucoup de goût, dans la droite ligne de son vénérable prédécesseur.



La narration, la mise en scène et les dialogues participent d'ailleurs très bien de cet esprit épique très cinématographique. Les personnages prennent le temps de faire vivre les différentes scènes. Rien ne paraît trop concentré, les scénaristes ne prennent pas (pour l'heure) de frustrants raccourcis. Les acteurs jouent admirablement bien et ont fait de grands efforts pour capter les manières et les accents des différentes races de la Terre du Milieu. Les elfes sont nobles, sages ou hautains. Les hommes héroïques, revanchards ou cruels. Les nains fiers, ingénieux et bourrus et les ancêtres des hobbits ont bon coeur et aiment déjà, plus que tout, qu'on leur fiche la paix.

L'esthétique et le phrasé de chacun ont été parfaitement travaillés par une armée d'experts de l'univers de Tolkien. Cette minutie devrait plaire aux plus orthodoxes des fans (même si certains trouveront toujours à redire face à une adaptation des textes sacrés). La production a fait bien attention à respecter l'esprit de la saga. Elle sait que de ce respect dépendra la popularité et la longévité de l'oeuvre qui est en train d'être créée. On remarque régulièrement des clins d'oeil à la réalisation de Peter Jackson dans le choix des couleurs, des séquences, de la musique... Si Morfydd Clarke a, par exemple, régulièrement droit à des gros plans sur ses yeux, c'est pour rappeler les mêmes plans cultes de Cate Blanchett dans le rôle. Mais tout est subtilement amené dans un esprit de continuité bienvenu.

De l'émotion et des mystères

Mais Les Anneaux de Pouvoir n'est pas qu'un grand spectacle avec beaucoup de moyens derrière. Oui, les plans sont beaux. Oui, des batailles et des rebondissements imprévus sont attendus. Mais la série parvient surtout à instaurer une poésie certaine, ce qui n'était pas gagné d'avance. En quelques phrases bien écrites, on est ému. Robert Aramayo qui joue Elrond parvient assez régulièrement à toucher la corde sensible lorsqu'il évoque ses liens d'amitié avec Galadriel ou le prince nain Durin. Markella Kavenagh qui joue l'espiègle Nori désarme avec sa bonté, sa curiosité et ses grands yeux bleus. Il y a une douceur réconfortante, que les fans de Tolkien connaissent très bien, qui transparait dans de nombreuses scènes. C'est ce résultat dont pourront certainement s'enorgueillir (à raison) les showrunners de la série.



Mais attention, il n'y a pas que la tendresse. Deux autres atmosphères sont aussi très importantes dans la saga et bien présentes dans Rings of Power : l'humour (la rivalité entre les nains et les elfes est une source inépuisable) et la peur. En deux épisodes seulement, plusieurs scènes nous ont déjà fait sursauter. Les sbires de Sauron restent toujours aussi menaçants et physiquement répugnants. Les réalisateurs s'amusent avec les codes du film d'horreur pour installer un très réussi sentiment de menace. Le savoir-faire du réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona (L'Orphelinat) y est sans doute pour quelque chose...

Enfin, la série distille aussi lentement ses mystères. Si vous n'êtes pas ultra-fans de l'univers de Tolkien, rassurez-vous, vous ne serez jamais perdus mais vous aurez toujours envie d'en savoir un peu plus. Cette curiosité est d'ailleurs assez agréable à vivre et devrait provoquer de nombreux débats sur les réseaux sociaux et entre amis. Qui est cet homme mystérieux ? À quoi ressemble Sauron ? Qui va créer les Anneaux magiques ? Que cachent les nains ? Les plus experts auront des réponses... mais même eux pourraient bien se faire surprendre. Les Anneaux de Pouvoir est une série fidèle, certes, mais elle adapte une histoire qui n'est pas aussi claire et monolithique que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il y a de la place pour l'interprétation et quelques captivants chemins de traverse restent à découvrir... Vivement la suite !

