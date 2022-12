"Avatar 2" : le récap' indispensable avant de découvrir "La Voie de l'Eau"

Vous avez bien l'intention de vous ruer au cinéma à partir du 14 décembre pour voir Avatar 2 : La Voie de l'Eau ? Mais avant de réserver votre place et d'enfiler vos lunettes 3D, peut-être auriez-vous besoin d'un petit récapitulatif du précédent film. Il faut dire que le premier film de la grande aventure conçue par James Cameron avec ses géants bleutés amoureux de la nature date de 2009. En plus de 10 ans, vous avez certainement eu le temps d'oublier les détails, voire des pans entiers de l'intrigue, de ce long-métrage.

Première possibilité (notre préférée) pour remettre à la page : revoir le film. Vous avez plusieurs façons de redécouvrir Avatar 1 en 2022 : au cinéma près de chez vous puisque de nombreux multiplex ont proposé ces dernières semaines une version remastérisée ou le streaming.

Si vous n'avez pas le temps de vous poser pour revoir les 162 minutes du premier film avant d'aller au cinéma, voici un petit résumé concentrant les points essentiels de l'intrigue à bien avoir en tête avant de découvrir La Voie de l'Eau. Ce deuxième volet vous accompagnera doucement, mais ne comptez pas sur James Cameron pour vous faire un résumé direct d'Avatar 1 au début de son nouveau film...

Nous sommes en 2154...

Avatar se concentre sur l'histoire de Jake Sully (Sam Worthington), un vétéran paraplégique et le frère jumeau d'un scientifique travaillant sur le projet "Avatar". Ce dernier permet, en gros, à une conscience humaine d'être implantée dans un corps artificiel. Puisqu'il est le seul capable génétiquement de prendre la place de son frère, Jake Sully se fait cryogéniser pour partir dans une mission spatiale et débarque sur Pandora, une lune d'une planète gazeuse lointaine. Grâce à son Avatar, Jake peut se changer en Na'vi, un habitant de Pandora, créature humanoïde bleutée vivant en harmonie avec la nature luxuriante de la lune. Il peut respirer sur cette planète, il peut marcher à nouveau dans ce corps et retrouve, petit à petit, le goût de vivre.

Lorsque l'on parle de symbiose avec la faune te la flore locale, il ne s'agit pas seulement d'un aspect culturel des Na'vis. Ceux-ci disposent de tresses leur permettant de se connecter aux plantes et aux animaux et à leurs consciences de s'unir.

Mais, on le comprend assez vite, Jake Sully n'est pas là pour découvrir les us et coutumes des Na'vis. Il est missionné par un consortium militarisé pour collecter de l’unobtanium, un minerai qui pourrait résoudre la crise énergétique sur Terre. Le programme Avatar est une tentative pour infiltrer les Na'vis et les convaincre diplomatiquement de quitter leur terre ancestrale afin que les humains puissent exploiter le sous-sol.

Une bataille pour Pandora

Après une mission de reconnaissance, et alors que Jake manque de se faire croquer par une créature locale, notre héros fait la rencontre de la fille du chef du village Na'Vi : Neytiri (Zoe Saldana). Au contact de la jeune chasseresse, Jake découvre la civilisation des Na'Vi et finit par tomber amoureux de ce peuple et de Neytiri. Il apprend la langue des Na'Vi, prend des cours pour voler avec les ikran (des espèces de ptérodactyles locaux) et communique avec Eywa, la conscience collective de Pandora, sorte de divinité invisible de cette lune, métaphore de la nature sauvage. Chez les Na'Vi, on ne dit pas "je t'aime" comme sur Terre mais "Je te vois". La phrase est centrale dans la franchise.

Les méchants humains simplement intéressés par l'appât du gain et menés par le colonel Miles Quaritch lancent une attaque contre l'arbre gigantesque qui abrite la tribu na'vi. Neytiri perd son perd et rejette Jake après ce cataclysme. Jake et ses amis scientifiques sont, quant à eux, emprisonnés. Rejetés par les Na'vi et les militaires humains... Cet emprisonnement sera de courte durée et nos amis sont finalement libérés. Le Dr Grace Augustine (incarnée par Sigourney Weaver) est blessée dans sa fuite par une balle dans le ventre.

Jake dompte l'ikran le plus sauvage et le plus respecté de Pandora pour regagner la confiance de la tribu et de sa douce. Afin de sauver Grace, son avatar se connecte à l'Arbre des Âmes dans l'espoir de transférer l'esprit de la scientifique dans son avatar et d'abandonner définitivement son corps humain blessé. L'opération échoue et Grace meurt (ou rejoint Eywa pour les Na'vi).

Le film se termine sur une gigantesque bataille entre humains et Na'vis. Les humains l'emportent d'abord grâce à leur technologie de pointe. Mais la faune sauvage de Pandora s'unit dans une contre-attaque terrible pour mettre en déroute les humains. Le colonel Quaritch est abattu par Neytiri, archère hors pair. Eywa aide Jake, toujours prisonnier de son caisson, à transférer son âme humaine à jamais dans son avatar. Il est désormais un Na'vi à part entière...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info