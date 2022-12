"Avatar 2" : "Titanic", "Tarzan"... Ces scènes de "La Voie de l'Eau" qui vous rappelleront des souvenirs

C'est enfin le grand jour ! Ce mercredi 14 décembre 2022, le deuxième film de la saga de science-fiction Avatar est enfin projeté dans les salles obscures. Depuis 2009, le public attendait la suite de la grande aventure en 3D pensée et conçue par James Cameron. Le premier film était très inventif sur de nombreux aspects.

Tout d'abord, il y avait le triomphe de la technologie avec une 3D encore jamais vue auparavant qui offrait une profondeur de champ et un relief encore jamais vus au cinéma. Il y avait ensuite le monde : Pandora, cette lune luxuriante où la faune et la flore sont intimement liés, les Avatars, les Na'vi et leur culture, leur langue... Mais à y regarder de plus près, les cinéphiles ont découvert une somme d'inspirations plus ou moins directes dans ce nouvel univers fictionnel.

Dans La Voie de l'Eau, suite directe du premier Avatar, nous retrouvons certains récits cultes du 7e art. Le film nous offre même de nouveaux clins d'oeil qui ne manqueront pas de résonner dans les coeurs des spectateurs.

La nature, une baleine, un bateau qui coule...

- Princesse Mononoké : le film des studios Ghibli a été l'un des grands chocs écologiques du cinéma. Comme Avatar, la prise de conscience des héros passe par une rencontre entre une jeune homme et une jeune femme. Le premier est un enfant de la technique, symbole de l'ère industrielle. La deuxième est une chasseresse qui défend l'ordre naturel incarné par une divinité à la fois visible et invisible. Le héros, qui vient d'un monde très humain, va finalement apprendre à écouter la faune et la flore et à se battre pour sa préservation. Contrairement à Avatar, Princesse Mononoké maintient une frontière relativement infranchissable entre les deux protagonistes qui ne peuvent définitivement couper les ponts avec leurs mondes respectifs. Le personnage de "Spider" dans La Voie de l'Eau représente cette idée.

- Pocahontas : qui est un sauvage ? Qui est civilisé ? Voilà le thème principal de la légende de Pocahontas dont l'adaptation la plus influente reste celle du film d'animation de Disney. La découverte de l'autre, de la valeur d'une civilisation en apparence plus "primitive", du caractère précieux du lien entre les hommes, les animaux et la flore... Voilà autant de thèmes communs. Là encore, c'est à travers une relation romantique que cette découverte s'exprime pleinement. Avatar 2 continue d'exploiter ces grands thèmes universels. James Cameron avait même dû se justifier à la sortie du premier Avatar qu'il ne s'était pas trop inspiré de l'histoire de Pocahontas pour créer sa franchise. Il a d'ailleurs gagné les procès qui lui ont été intentés pour plagiat.

- Tarzan : Spider est un Tarzan inversé. Ce nouveau personnage de La Voie de l'eau ressemble même physiquement au Tarzan que l'on connaît tous. Enfant bondissant préférant vivre au contact de la nature, ado puis jeune homme aux dreadlocks blondes et au pagne évoluant torse nu à travers la forêt... Son parcours et son tiraillement entre les humains et les Na'Vi est un thème principal d'Avatar 2. Contrairement à Tarzan, spider fait le choix de préférer la compagnie des Na'Vi mais l'absence de ses parents, sa rencontre avec le clone de son père biologique, son conflit de loyauté... Tout est là pour évoquer le mythe de l'enfant sauvage. Verra-t-on une nouvelle Jane dans Avatar 3 ou 4 ?

"Spider" dans "Avatar 2" Crédit : 20th Century Studios

- Le Livre de la jungle : entre Tarzan et Mowgli, le "petit homme" créé par Rudyard Kipling, les passerelles sont nombreuses. Tous les éléments que nous avons avancés autour du personnage de Spider (et de Jake d'une certaine façon) demeure d'actualité. Vie sauvage, lien avec les animaux, confrontation de deux mondes totalement différents... Les grands thèmes sont encore-là. Dans La Voie de l'Eau, nous avons même droit à des animaux (marins) capables de s'exprimer et de dialoguer avec les Na'Vis... Moins joyeux que Baloo, mais tout de même...

- Vaiana : avec ses eaux turquoise cristallines, ses personnages tatoués et tirant la langue face aux ennemis, James Cameron s'est clairement inspiré de la culture polynésienne pour concevoir son nouveau peuple Na'Vi. Cette civilisation accueille Jake et sa petite famille après leur exil forcé de la forêt. Une nouvelle manière pour James Cameron de continuer à faire du "world-building" à moindre frais en nous présentant une autre facette de Pandora et la diversité chez les Na'Vis. Vaiana de Disney est probablement le film le plus influent sur cette culture méconnue qui mêle traditions ancestrales, rites guerriers, animisme et respect d'une nature incarnée. Outre les coraux, la culture du surf et de la pêche... Le lien presque magique entre l'océan, ses habitants et nos héros est une référence évidente.

De nouveau Na'Vis aquatiques seront présentés Crédit : 20th Century Fox





- Pinocchio : oui, encore un film Disney. Mais Pinocchio n'est pas que ça. Avatar reste une oeuvre familiale et les studios Disney ont adapté des récits majeurs de la littérature mondiale. La scène d'Avatar qui nous a naturellement évoqué Pinocchio est l'entrée (volontaire) dans la gueule d'une gigantesque baleine (ou presque) de Pandora. Un moment magique où l'un de nos héros découvre le secret de cet animal majestueux. Une séquence qui démontre aussi pourquoi les humains chassent cet animal afin de lui dérober une substance précieuse qui stoppe le vieillissement. Lors que l'on parle d'entrer dans la bouche d'un cétacé, deux histoires viennent immédiatement à l'esprit : la légende biblique de Jonas et son adaptation plus récente avec Pinocchio. Dans Avatar, le court-séjour de l'un de nos héros dans la gueule de l'animal est perçu comme un moment spirituel intense, comme pour Jonas et Pinocchio, qui y ont réalisé des choses fondamentales.

Les baleines de Pandora ont un rôle très important dans "Avatar 2" Crédit : 20th Century fox

- Titanic : voilà sans doute la référence la plus évidente. Il n'aura échappé à personne que James Cameron est un inconditionnel de la vie sous-marin. La plongée et les filmer les fonds marins est une passion du réalisateur canadien. En se concentrant sur un monde océanique une fois de plus, James Cameron se fait plaisir. Mais s'il y a quelques chose que le réalisateur aime plus que tout c'est : filmer des naufrages. Comme pour son chef-d'oeuvre Titanic, il nous offre une fois de plus une puissance scène de submersion. Comme pour Titanic, nos héros