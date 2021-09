Angelina Jolie s'est disputée avec Brad Pitt quand il a travaillé avec Harvey Weinstein

Harvey Weinstein était connu comme le loup blanc à Hollywood. Producteur puissant, son comportement avec les femmes était aussi un secret de polichinelle parmi les stars. De nombreuses actrices ont raconté les stratégies d'évitement, de fuite et les bons conseils qu'elles se donnaient pour éviter d'être victime de harcèlement ou d'agressions sexuelles.

Un comportement qui a pu persister des années durant grâce à la complicité d'une industrie et au verrou très solide que représente le silence. L'actrice Angelina Jolie a raconté dans plusieurs interviews son passé avec ce producteur incontournable. "J’ai eu une mauvaise expérience avec Harvey Weinstein dans ma jeunesse, en résultat, j’ai décidé de ne plus jamais travailler avec lui et je mettais en garde les autres. Ce comportement, peu importe le milieu, peu importe le pays, est inacceptable", disait-elle.

Une montée au créneau pour protéger Gwyneth Paltrow

En 2009, Brad Pitt, alors son mari, jouait dans une des productions d'Harvey Weinstein : Inglorious Basterd de Quentin Tarantino. En 2012, l'acteur aurait approché le producteur pour travailler sur le projet Killing Them Softly. Alors que son épouse lui avait fait part des agissements d'Harvey Weinstein quand elle avait 21 ans, elle explique dans les colonnes du journal The Guardian qu'elle avait l'impression qu'il minimisait l'agression sexuelle dont elle avait été victime. "Nous nous sommes disputés à ce sujet, bien sûr que c'était douloureux", confie la comédienne.

Angelina Jolie a évité au maximum de croiser Harvey Weinstein en évitant la promo. Le producteur, condamné pour viol et agression sexuel et actuellement purgeant une peine de 23 ans de prison, continue de démentir avoir jamais agressé Angelina Jolie.

La relation entre Brad Pitt et Harvey Weinstein est pour le moins complexe. Si l'acteur s'est opposé frontalement au producteur, jamais il ne l'a dénoncé publiquement ou n'a boycotté ses productions. Gwyneth Paltrow a expliqué, elle aussi, avoir été agressée par le producteur. Brad Pitt, alors son petit ami (2 ans de relation après une rencontre sur le tournage de Seven), avait été mis dans la confidence et avait brusquement confronté Weinstein lui ordonnant de "de ne plus jamais toucher Gwyneth Paltrow". Malgré ce coup de sang, Gwyneth Paltrow comme Brad Pitt continueront à tourner dans les productions du producteur très influent.