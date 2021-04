Sylvester Stallone travaille sur une série sur la jeunesse de Rocky Balboa

publié le 30/03/2021 à 14:02

Voilà le nouveau rêve un peu fou de Sylvester Stallone. Dans un post publié sur son compte Instagram ce 30 mars 2021, l'acteur révélé par Rocky a expliqué qu'il travaillait sur un projet pour raconter la jeunesse de ce personnage culte. "C'est sans doute ma publication la plus étrange. J'ai commencé à écrire ce matin un premier brouillon pour un préquel sur Rocky destiné aux services de streaming. Idéalement, 10 épisodes et quelques saisons pour aller au cœur des personnages quand ils étaient plus jeunes. Voici un premier extrait de mon processus créatif... J'espère que ça se fera !"

Sur cette page écrite de la main de Sylvester Stallone, on peut lire : "Imaginez une machine à voyager dans le temps qui nous emmènerait aux origines de Rocky. Un monde cinématique dans lequel évoluerait des personnages adorés par le monde entier depuis maintenant cinq décennies. Une machine à voyage dans le temps qui nous permettrait d'explorer les moments les plus importants de notre histoire : les années 60. Le premier homme sur la Lune, la révolution sexuelle, la nouvelle gauche, les hippies, la Guerre froide, le mouvement des droits civiques"...

Ce n'est pas la première fois que Sylvester Stallone évoque une éventuelle série télé dans l'univers de Rocky qui doit déjà continuer son extension en 2022 avec la sortie du troisième volet de la saga Creed. Stallone a déjà joué Rocky dans 8 films, il a écrit 6 scénarios, en a co-écrit 2 et a réalisé 4 de ces films... Pour l'heure, ce projet est à l'état embryonnaire et ni Netflix, HBO, Disney ou d'autres plateformes n'ont annoncé pour l'heure vouloir suivre l'acteur réalisateur dans ce projet.