VIDÉO - La bougie de Gwyneth Paltrow dans "Les Grosses Têtes"

publié le 15/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mercredi 15 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête nouvelle égérie des régimes « comme j’aime », mais c’est Arielle Dombasle qu’on verra dans la version « Après » : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui veut bien remplacer Ségolène Royal pour devenir ambassadrice des popolles : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête dont on peut dire qu’entre Les Bronzés font du ski et RTL, il fait un carton dans toutes les stations où il passe : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui depuis qu’il est au grosse tête ne connait plus l’angoisse de la page blanche mais celle de la mauvaise réponse : Marc Lambron.

Une Grosse Tête qui prendra sa retraite le jour où il sera sourd : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qu’on retrouve chaque soir à 18h30 dans « Chasseurs d’appart » et qui chasse les questions pendant 2h30 sur RTL : Stéphane Plaza.

La bougie un peu particulière de Gwyneth Paltrow

> La bougie parfumée de Gwyneth Paltrow Crédit Image : Jules Peroni | Crédit Média : Jules Peroni | Date : 15/01/2020

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.