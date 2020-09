Faut-il prononcer W comme wagon ou W comme week-end ?

publié le 05/09/2020 à 09:01

Amis des mots, ce matin, je viens au secours de Daniel. La semaine dernière, nous avons évoqué l’arrivée relativement récente dans notre alphabet des couples de lettres IJ et UV, et j’avais expliqué que la toute dernière lettre, la benjamine, la vingt-sixième par la date d’arrivée dans l’alphabet si ce n’est par le rang, était le W.

De fait, le W reste rare en français. La preuve : au Scrabble, il n’y a qu’un W, et il est à peu près aussi difficile à placer que le K. Le Petit Larousse le reconnaît comme appartenant à notre alphabet depuis 1954 seulement, le Robert depuis 1964, et pour le dictionnaire de l’Académie française, c’est encore une lettre étrangère.

Ce W est, explique le Dictionnaire historique de la langue française, "un emprunt à l’alphabet des langues germaniques (…), [qui] sert à noter des emprunts à l’anglais, à l’allemand (wagon, walkyrie, web ou walkman, par exemple)." Evidemment, on employait le W dans certains de ces mots bien avant les années 1950, mais sans le considérer comme une lettre française à part entière.

Deux prononciations qui coexistent

Mais quel est le problème de Daniel ? Eh bien, c’est qu’il s’appelle Daniel Waché, et qu’il est agacé de s’entendre appeler "Vache", parce que, dit-il, "les gens croient que le W se prononce v" (et qu’ils ne mettent pas les accents sur les majuscules, mais ça c’est un autre sujet !)

Vous me direz, "Vache", c’est plutôt mignon, mais ce n’est pas l’avis de Daniel, qui m’écrit : "Je compte sur vous pour expliquer comment doit être prononcé le W." Alors, cher Daniel, je vais un peu vous décevoir, car rien ne dit que l’on doive forcément prononcer le W comme dans week-end. Selon Larousse.fr, W sert "à noter soit la consonne [v] (par exemple wagon), soit la semi-voyelle [w] (par exemple watt)".

En somme, ces deux prononciations coexistent. En français standard, explique le Dictionnaire historique de la langue française, W se prononce "v", comme en allemand notamment, mais c’est vrai, on rencontre davantage la prononciation "w", notamment dans les emprunts à l’anglais, et souvent dans les noms propres, de lieux ou de personnes, cher Daniel, que l’on trouve en assez grand nombre dans le nord de la France et en Belgique – chez les Wallons… avec un W !

"Double U" ou "Double V" ?

Mais revenons à l’anglais. Petite anecdote : comment dites-vous W en anglais, amis des mots ? "Double U". Qui se prononce "dobeliou" et qui veut dire "double… U". Tandis que nous disons "double V".

Pourquoi ? Eh bien parce que, comme nous le disions la semaine dernière, jusqu’au XVIIIe siècle, notre alphabet, hérité de l’alphabet latin, ne faisait pas la différence entre la lettre U et la lettre V, et c’est ainsi que "double U" se traduit "double V" (sans vouloir vexer nos amis Grands-Bretons, notre appellation me semble plus adaptée, étant donné la représentation de la lettre : graphiquement, le W, ce sont bien deux V côte à côte – ou qui se chevauchent, selon les polices de caractères).

Et d’ailleurs c’est pour cette raison, bien qu’il soit le petit dernier de notre alphabet, qu’on n’a pas rangé le W après le Z mais sagement à côté de son grand frère, le V !