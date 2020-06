Quels sont les meilleurs dictionnaires en ligne ?

publié le 13/06/2020 à 09:12

La semaine passée, amis des mots, nous parlions des versions 2021 papier du Petit Larousse et du Petit Robert. Mais il existe des ressources en ligne, de plus en plus nombreuses et de grande qualité, gratuites pour la plupart et à la disposition de tous.

Rappelons pour commencer que, depuis l’an dernier, l’Académie française a mis en ligne, à l’adresse dictionnaire-academie.fr, non seulement la dernière édition de son célèbre dictionnaire, mais aussi toutes celles qui ont précédé. Une merveille. Vous y découvrirez qu’en 1694, année de publication du premier dictionnaire de l’Académie, celuy-cy, par exemple, s’écrivait avec deux Y, que bâtiment s’écrivait "bastiment" et que les mots ne comportaient pas encore d’accents en français, qui d’ailleurs s’écrivait "françois".

J’évoque également souvent dans ces chroniques un site québécois, la Banque de dépannage linguistique. Les Québécois font énormément d’efforts pour préserver la langue française et ce site est d’une richesse incroyable. Vous y trouverez le Grand Dictionnaire terminologique, très complet, mais aussi quantité de règles de grammaire clairement expliquées sur les difficultés que vous rencontrez tous les jours, et jusqu’à des modèles de lettres à télécharger pour répondre à une offre d’emploi ou signaler un sinistre à son assureur. Ultrapratique.

Les outils en ligne du Larousse et du Petit Robert

Je cite également fréquemment Larousse.fr, dont le dictionnaire de français comporte cet onglet très commode qui s’intitule "difficultés" : si vous cherchez un mot, mettons l’adjectif "orange", vous trouverez son orthographe et sa définition, mais l’onglet ‘difficultés’ vous rappellera que, "comme tous les autres noms employés comme adjectifs de couleur, orange reste invariable quand il a la valeur d'un adjectif : des toiles orange ; des tissus orange", sans S à "orange".

Toutes ces ressources sont entièrement gratuites. Enfin, pour Larousse.fr, ce sont les bandeaux de pub qui financent, et parfois c’est un peu agaçant. Mais vous avez à disposition une encyclopédie, des dictionnaires de langues, la conjugaison des verbes à tous les temps et à tous les modes et même des recettes de cuisine : une vraie mine d’or ! Et, si vous ne supportez pas la pub, vous accédez aux mêmes ressources avec en plus des quiz de culture générale et d’orthographe grâce au code fourni avec la version papier du Petit Larousse.

Le Petit Robert n’est pas en reste, naturellement. Lui aussi, à l’adresse Dictionnaire.lerobert.com, vient de nous ouvrir une malle aux trésors. Un dictionnaire gratuit, pour commencer, avec conjugaisons et règles de grammaire, des jeux, des quiz, des mots croisés, des chroniques sur la langue et les mots, et même un accès aux définitions du Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, publié en 1690, avant même le premier dictionnaire de l’Académie française. Fabuleux ! Bref, ne me dites plus que vous n’avez pas de dictionnaire : si vous avez Internet, vous avez des merveilles à portée de clavier.