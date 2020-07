Quel mots de la langue française sont issus du mot mer ?

publié le 05/07/2020 à 09:02

Amis des mots, j’ai laissé mon parasol à l’entrée du studio. C’est ma dernière chronique de la saison, après, hop, je file à la plage. Alors j’ai eu envie de me pencher sur les mots de la mer. Quel joli mot, mer, quand on y pense… surtout quand on a envie de vacances !

Mais il y a aussi cette si jolie homophonie, qui n’existe qu’en français, entre la mère qui a porté chacun d’entre nous, dont nous sommes nés, et la mer dont est issu tout ce qui vit sur la planète. Mer vient bien entendu du latin mare, qui a aussi donné les marées, le marin et paraît-il même, en passant par l’espagnol, le verbe désopilant se marrer, ai-je découvert dans le Dictionnaire historique de la langue française. Et puis les habitants de l’île de Ré feraient bien de cesser de se gausser des touristes qui confondent rose trémière et "rose crémière", car la si jolie trémière tient son nom d’une déformation de son appellation originelle : rose d’oustre-mer, parce qu’elle a été rapportée d’au-delà des mers par les croisés du Moyen Age – elle serait même née en Chine, à l’origine !

D’ailleurs, l’adjectif trémière n’existe en français que dans rose trémière : encore un mot qui s’est installé dans notre langue et dans nos dictionnaires par une merveilleuse erreur.

Ah, et tenez, en parlant d’erreurs, si j’en juge par le nombre de fois où je corrige celle-ci, les Français ne savent jamais quelle consonne il faut doubler, dans Méditerranée. Eh bien, voici de quoi ne plus jamais l’oublier : Méditerranée vient du latin mediterraneus, qui signifie "situé au milieu des terres", donc c’est simple : Méditerranée, deux R, comme dans "terre" - et un seul N.

En effet, la Méditerranée est une mer très enclavée, avec une seule véritable issue : le détroit de Gibraltar, au sud de l’Espagne, qui ouvre sur l’Atlantique – Atlantique, qui vient du grec atlantikos, désignant, explique le géographe Christian Grattaloup, "l’étendue marine au-delà des colonnes d’Hercule, le Titan Atlas portant la voute céleste à l’extrême occident du monde" (les "colonnes d’Hercule", c’est le nom qu’on donnait dans l’Antiquité aux montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar, une ouverture vers l’océan qui aurait été créée par Hercule).

Par ailleurs, on l’appelle "Atlantique" à cet endroit, mais il faut bien s’imaginer que l’océan est bien une seule masse d’eau planétaire, que l’on désigne sous trois noms différents par commodité : Atlantique, Pacifique et Indien… auxquels on ajoute parfois les océans Austral et Arctique, qui tiennent leur nom de leur situation géographique, comme l’océan Indien.

En revanche, le Pacifique a été ainsi baptisé en 1520 par le navigateur portugais Magellan parce qu’il avait été particulièrement clément pendant sa traversée – l’appellation n’est devenue officielle qu’au XIXe siècle. Avant, c’était encore plus joli, je trouve, on l’appelait tout simplement : "les mers du Sud".

Bel été à tous, amis des mots, on se retrouve à la rentrée !