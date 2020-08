Orthographe : quand le U et le V n'étaient qu'une seule lettre dans l'alphabet

publié le 30/08/2020 à 08:52

Dans les textes gravés anciens, et jusque dans les albums d’Astérix, la lettre U est remplacée par le V, mais alors pourquoi ? Ce dimanche 30 août au matin, je réponds à Bruno, qui s’interroge sur notre alphabet : il se demande, et il me demande, "à quel moment nous avons remplacé la lettre V par la lettre U et pourquoi".

J’adore cette question, parce que je me la suis posée, enfant, en dévorant les albums d’Astérix. À chaque fois qu’on y voit un texte gravé, les U sont remplacés par des V, et je trouvais cela très surprenant. Bruno a remarqué le même étrange phénomène de substitution sur certains édifices anciens, des églises notamment. On voit même "République française", au fronton de certains bâtiments publics ou sur les vieilles pièces de monnaie en francs, écrit « Répvblique », avec un V à la place du U.

Eh bien, figurez-vous, cher Bruno, amis des mots, que, au XVIe siècle, notre alphabet, hérité de l’alphabet latin, ne faisait pas de différence entre la lettre U et la lettre V, ou plutôt U et V n’étaient que deux apparences d’une seule et même lettre. Le V pouvait représenter la version majuscule de la lettre que l’on écrivait U en minuscule, ou bien on utilisait l’une ou l’autre selon sa place dans le mot, le V étant employé en début de mot, le U au milieu.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que le U et le V ont été distingués

Le verbe "vivre", par exemple, se prononçait sans doute quelque chose comme "vivre", mais s’écrivait V.I.U.R.E au lieu de V.I.V.R.E. Pas pratique ! De la même façon, d’ailleurs, on ne distinguait pas le I du J : le j n’étant qu’une variante du I. Mais dès le XVIe siècle, des hommes de lettres (c’est le cas de le dire) se sont mis à militer pour que l’on fasse la distinction entre U et V et entre I et J, afin que l’écriture se rapproche de la langue parlée.

Ils ont eu gain de cause ! Enfin, ils étaient morts depuis longtemps quand ils ont eu gain de cause, puisque ce n’est qu’au XVIIIe siècle, dans la quatrième édition du dictionnaire de l’Académie française, que ces lettres sont officiellement distinguées. Vous remarquerez d’ailleurs qu’on les a laissées en couple dans notre alphabet, où le J suit le I comme le V suit le U.

Pourtant, ce ne sont pas les dernières lettres qui ont rejoint notre alphabet : la toute dernière a été le W. L’académicienne Danièle Sallenave, dans un article passionnant intitulé "L’orthographe : histoire d’une longue querelle", sur le site de l’Académie, raconte que "Les mots commençant par W font leur apparition dans la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie (1798), mais non la lettre elle-même", qui reste définie comme "appartenant à l’alphabet de plusieurs peuples du Nord et qu’on emploie en français pour écrire un certain nombre de mots empruntés aux langues de ces peuples".

Le W a fait son apparition en 1798 dans le dictionnaire

Rassurez-vous, le W fait bien partie de notre alphabet. C’est juste que les académiciens sont un peu lents. Ils en sont actuellement à la lettre S de la 9e version de leur dictionnaire. Les définitions des mots commençant par T, U, V, W, X, Y et Z n’existent encore que dans la 8e version, qui remonte à… 1935 ! Gageons que lorsqu’ils arriveront au W dans cette nouvelle version, ils le reconnaîtront enfin comme une lettre de notre alphabet.