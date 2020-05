Quelle différence entre un quarantenaire et un quadragénaire ?

publié le 16/05/2020 à 09:34

Depuis le début de l’épidémie causée par le coronavirus, on ne cesse de parler de quarantaine. Une équipe de football allemande et trois membres du personnel de la Maison Blanche, notamment, sont en quarantaine depuis la semaine dernière.

Naturellement, quarantaine est construite sur le mot quarante, et d’ailleurs le premier sens de quarantaine est "un nombre d’environ quarante" : "J’ai invité une quarantaine d’amis". (Voilà une phrase qu’on n’a pas souvent entendue depuis deux mois ! Vivement qu’on la réentende.)

Quoi qu’il en soit, le mot quarantaine dans le sens d’une période de mise en isolement, en particulier pour éviter la contagion, remonte au XVIIe siècle. Vous avez peut-être remarqué, amis des mots, qu’au début de l’épidémie, on a souvent parlé de "quatorzaine" également. Un néologisme qui a été créé (et après tout pourquoi pas ?), parce que les Français avaient l’impression qu’une quarantaine devait forcément durer quarante jours. Mais on peut parler d’une quarantaine quel que soit le nombre de jours…

On le réserve de préférence à une durée

En fait, c’est l’un de nos auditeurs, David, qui m’a suggéré le sujet de la quarantaine. "Bonjour chère Muriel, m’a-t-il écrit, vivant à Hong Kong depuis 9 ans et amoureux des subtilités de notre belle langue française, quel n’a pas été mon bonheur de découvrir votre podcast sur RTL !" (Le Bonbon sur la langue est tout fier d’avoir un admirateur à Hongkong, merci David !). David vient de fêter ses 45 ans et, en pleine pandémie de Covid-19, et il se demande si le mot quarantenaire désigne "le quadragénaire ou bien la victime d'une quarantaine sanitaire".

Un quarantenaire peut effectivement être une personne soumise à une quarantaine sanitaire. Certains dictionnaires l’acceptent aussi comme synonyme de quadragénaire, mais ce n’est le cas ni du Larousse ni du Robert. On le réservera donc de préférence à une durée : une guerre quarantenaire est une guerre qui dure quarante ans. David, lui, est un quadragénaire, un homme entre 40 à 49 ans.

En somme, pour les personnes, on parlera d’un quadragénaire, d’un quinquagénaire, d’un sexagénaire, etc. En revanche, on parlera du cinquantenaire d’un événement, ou d’un "arbre cinquantenaire" (ce serait bizarre de parler d’un arbre quinquagénaire !).

Mais, ce n'est pas aussi simple

On pourrait ainsi penser que la finale "-génaire" serait pour les humains, celle en "-tenaire" s’appliquant au reste. Mais, ce n’est pas aussi simple, amis des mots. En effet, comment désignez-vous une personne de 30 à 39 ans ? Un trentenaire ! "Trentagénaire", ça n’existe pas. Idem pour le centenaire : on dit bien « un octogénaire », "un nonagénaire", mais pas "un centagénaire" ! Le Larousse (mais pas le Robert) accepte même depuis quelques années le mot vingtenaire également (mais pas "vingtagénaire" !).

Pas très rationnel, tout ça ? La langue n’est pas logique, elle est vivante ; c’est même pour ça qu’on l’aime.