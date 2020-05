Confinement : dessin en ligne, dactylo... Comment apprendre en s'amusant ?

publié le 03/05/2020 à 09:12

Amis des mots, ce confinement, il faut qu’on le rentabilise. Adultes comme enfants, on télétravaille, on n’a jamais passé autant de temps devant nos ordinateurs, on n’a jamais tapé autant sur nos claviers, mais on tape un peu comme ça vient parce que, en France, sauf dans certaines formations professionnelles, la dactylo ne s’enseigne pas à l’école.

Moi-même, j’utilise mon clavier tous les jours mais comme la plupart des journalistes français : à la sauvage, avec deux doigts plus le pouce et en commettant des tas de coquilles que je passe un temps fou à effacer après. Or je suis tombée sur un programme en ligne à la fois rigolo et franchement très bien conçu pour apprendre à utiliser son clavier comme un pro. Dans mon cas, c’est même devenu carrément addictif…

La bonne nouvelle, c’est qu’il est conçu pour toute la famille. Il y en a pour tous les âges et pour tous les niveaux. Ça s’appelle Taptouche.com. Le programme enregistre votre niveau de départ, puis les progrès que vous faites, pour vous permettre de retravailler sur vos faiblesses. Il y a un premier niveau gratuit qui vous permet déjà de faire pas mal de choses. Sinon l’abonnement est de 30 euros pour un an, 40 euros pour une famille.

En quinze jours, en pratiquant plein de fois cinq minutes (il est conseillé de travailler par très courtes séances), j’ai déjà mémorisé l’emplacement de toutes les lettres. Il me reste à assimiler la ponctuation, les accents et les chiffres. C’est mon objectif pour la fin du confinement !

Dessinez, c'est gagné

Et j’ai une autre idée pour toute la famille, cette fois à caractère tout à fait ludique mais avec une forte incitation à progresser en orthographe. Vous connaissez le Pictionary ? C’est ce jeu où il faut faire deviner des mots en les dessinant… Le jeu que j’ai découvert est bâti sur le même principe. Il s’appelle Skribblio. Il est en ligne, donc on peut y jouer y compris avec Pépé et Mamie ou les copains qui sont confinés loin de nous. C’est entièrement gratuit, vous invitez qui vous voulez, mais chaque joueur doit avoir un ordinateur, bien sûr.

J’ai passé quelques soirées à jouer à ça, et tout le monde adore, adultes comme enfants ! On a vraiment l’impression de passer du temps ensemble, surtout si l’on installe en même temps une conférence audio ou un téléphone sur haut-parleur. On rigole énormément, en partie parce que faire deviner "crevette" ou "espion" en le dessinant sur le pavé tactile de votre ordinateur, c’est plutôt sportif.

Ça change des apéros virtuels… pour commencer, c’est nettement moins alcoolisé. Chacun dessine à son tour, les autres joueurs doivent deviner en une minute, et écrire la solution sur le clavier (on y revient !). Attention, le programme est très à cheval sur l’orthographe : c’est le premier qui a écrit le mot correctement qui gagne. Ça motive drôlement les enfants (et les grands) à progresser – et comme je dessine comme un pied, c’est ce qui me donne une chance de gagner !