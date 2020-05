Coronavirus aux États-Unis : la contamination a atteint la Maison Blanche

publié le 12/05/2020 à 05:25

Aux États-Unis, où le pays a passé la barre des 80.000 morts du Covid-19, il semble que la Maison Blanche soit désormais contaminée. Plusieurs personnes proches de Donald Trump ont ainsi été infectées. Tout d’abord son valet personnel chargé de lui apporter sa nourriture, ainsi que la porte-parole du vice-président et de l’équipe chargée du coronavirus. Cette dernière est mariée à un proche conseiller du président.

De plus, le chef de la garde nationale a lui aussi été testé positif, et ce juste avant une réunion avec Donald Trump. Car toute personne approchant le chef de l’État doit être dépistée, mais il s’agit d’un test rapide dont les résultats sont disponibles au bout de quelques minutes, et sa fiabilité est contestée par certains médecins.

Les agents du Secret Service portent de leur côté des masques, et Donald Trump est testé régulièrement, toujours négatif à ce jour. Son vice-président, bien que sa porte-parole ait été diagnostiquée positive, n’est resté chez lui à l’écart que deux jours avant de revenir à la Maison Blanche. Il refuse l’isolement alors même que c’est ce que recommande le gouvernement fédérale aux Américains qui approchent un malade.

Plusieurs scientifiques de l’équipe chargée du coronavirus se sont mis à l’isolement, ce qui semble agacer Donald Trump, qui a peur que cela brouille son message optimiste. Il est ainsi concentré sur la reprise de l’activité économique afin de vite tourner la page Covid. En effet, Donald Trump craint que cette crise sanitaire ruine ses chances de réélection. C’est pour cela aussi qu’il refuse de porter un masque en public.