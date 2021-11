Pourquoi dit-on qu'Elvis Presley est mort sur le trône ?

Elvis Presley, quelque part, c'est l'étoile filante du rock'n'roll, avec une carrière très émouvante, flamboyante, parfois, pathétique aussi, parfois. C'est aussi une mort qui reste quand même mystérieuse et qui a suscité bon nombre de questions et de théories, démarre Flavie Flament au micro de Jour J.

Elvis Presley n'a pas été retrouvé mort chez lui. Il a été retrouvé inconscient puis emmené à l'hôpital. Après, il y a 50 théories autour de son décès qui ont poussé avec le temps. Quelle est la réalité et est-ce qu'on la connaît ?

"La réalité, on ne la saura jamais vraiment puisque, par définition, Elvis était tellement entouré que chaque information a été filtrée par le prisme d'une trentaine de personnes avant d'arriver à qui que ce soit d'à peu près neutre ou d'à peu près objectif", explique Julien Bitoun, journaliste et professeur d'histoire du rock à Sciences-Po.

"Ce qui est évident, c'est qu'Elvis était en très mauvais état physique à l'époque de sa mort, qu'il était complètement accro à toutes sortes de médicaments de prescription, notamment des antidépresseurs, des médicaments pour se calmer et toutes sortes de joyeusetés qui ne sont évidemment pas bonnes du tout pour le cœur", précise le spécialiste.

Elvis était en très mauvais état physique à l'époque de sa mort Julien Bitoun

"Surtout quand c'est associé à un régime alimentaire qui n'est pas nécessairement sain. Il est connu pour son appétence pour les sandwichs à la banane et au beurre de cacahuète à n'importe quelle heure de la journée. Et donc, effectivement, on peut tout à fait croire que c'est une attaque cardiaque due à la fois à ce régime alimentaire et aux médicaments qui ont eu raison de son cœur", résume Julien Bitoun.

"La légende de plus en plus persistante veut qu'il soit mort sur ses toilettes. Mort d'avoir trop poussé, parce qu'il était gravement constipé à cause des drogues et des médicaments", ajoute-t-il. Cela n'est pas très flamboyant, mais "cela résume très bien la carrière d'Elvis, qui a toujours été à la fois dans la grandeur absolue et le très bas. Toute sa carrière a oscillé entre ces deux extrêmes", conclut Julien Bitoun.

