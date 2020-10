publié le 14/10/2020 à 14:40

Pour la première fois, les nouveaux iPhone ne seront pas livrés avec un chargeur. Apple a annoncé que par souci écologique, la prise secteur ne sera plus fournie dans la boîte des quatre modèles d'iPhone 12 présentés mardi 13 octobre afin de générer moins de pollution électronique. La marque fournira seulement un câble USB-C-Lightning (d'une valeur de 25 euros en option) que les utilisateurs pourront brancher à un ordinateur ou depuis le bloc de charge d'un autre smartphone ou appareil électronique.

"Dans le prolongement des efforts entrepris pour atteindre nos objectifs en matière environnementale, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont livrés sans adapteur secteur. Veuillez utiliser l’adaptateur secteur Apple déjà en votre possession ou en acheter un séparément", peut-on lire sur le site du groupe. Apple précise que ce changement "permet de réduire la taille de l’emballage et le nombre de cargaisons, puisqu’il y a plus de boîtes par cargaison" et rappelle son objectif de "réduire ses émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes métriques par an".

Comme le rapporte BFMTV, cette nouvelle politique s'applique également au contenu des coffrets des iPhone XR, iPhone 11 et iPhone SE qui restent au catalogue d'Apple et sont désormais fournis avec des écouteurs filaires et un câble USB-C-Lightning. Il est toujours possible d'acquérir une prise murale 20 W sur la boutique du groupe où l'accessoire est passé de 35 euros à 25 euros.

Outre l'argument écologique, cette nouvelle stratégie a très certainement permis à Apple d'absorber sans surcoût l'intégration de la 5G dans la nouvelle génération d'iPhone. La décision a malgré tout suscité la colère et l'incompréhension de nombreux internautes qui estiment que la marque ferait mieux de ne pas commercialiser des nouveaux modèles tous les ans si elle souhaitait vraiment alléger son empreinte environnementale.

Enfin, il est à noter que la France fait figure d'exception. Dans les autres pays, Apple a aussi supprimé les écouteurs filaires de ses coffrets. Mais une loi française datant de 2010 oblige les constructeurs de smartphones à fournir des oreillettes à leurs clients. Pour des prétextes sanitaires, rappelle Numerama : il s'agissait alors de limiter l'exposition aux ondes des adolescents en favorisant les appels mains libres.