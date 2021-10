Quels sont les meilleurs smartphones de 2021 ?

Les meilleurs smartphones de 2021 ressemblent beaucoup à ceux de l'an passé. En attendant de profiter des premiers gains de la 5G, les marques s'évertuent à optimiser leurs propositions dans un marché de la téléphonie de plus en plus mature.

S'offrir un smartphone haut de gamme en 2021, c'est ainsi la garantie de profiter d'un appareil plus polyvalent que jamais, doté d'un écran lisible en toutes circonstances et d'une puissance à toute épreuve, conçu pour durer plusieurs années. C'est aussi l'assurance d'avoir toujours avec soi un appareil photo de premier ordre, capable de tirer son épingle du jeu de jour comme de nuit, avec des fonctions vidéos avancées.

Selon les modèles, c'est aussi la possibilité de profiter de certaines fonctions exclusives, comme la charge rapide, la reconnaissance faciale ou des astuces logicielles inédites dans la traduction instantanée ou le traitement des photos.

Nous avons sélectionné pour vous une demi-douzaine de références qui offrent les meilleures performances à l'heure actuelle. Veuillez noter que les tarifs mentionnés sont les prix de vente conseillés et ne prennent pas en compte les offres des revendeurs.

iPhone 13 Mini, à partir de 809 euros

L'iPhone 13 Mini est une proposition unique sur le marché. Il est le seul petit smartphone à offrir autant de puissance que les meilleurs modèles. Avec son écran de 5,4 pouces, il est la référence idéale pour les adeptes des appareils compacts, qui ne souhaitent pas déformer leurs poches ou qui peinent à atteindre toutes les icônes sur les grands écrans. Il est en plus conçu pour durer grâce à l'utilisation de la puce A15 de l'iPhone 13. Son principal défaut est moins handicapant car Apple a augmenté la capacité de sa batterie pour atteindre une douzaine d'heures d'autonomie.

L'iPhone 13 Mini, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Crédit : RTL

iPhone 13 Pro, à partir de 1.159 euros

Difficile de prendre à défaut l'iPhone 13 Pro qui offre probablement le meilleur compromis taille-puissance-photo du marché. Smartphone le plus véloce et le plus endurant au monde, il profite d'un écran plus lumineux que l'iPhone 12 Pro et délivre une expérience plus fluide que jamais à la faveur de son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Apple a aussi amélioré sa configuration photo avec un triple capteur excellent dans toutes les situations. Seule ombre au tableau : son zoom optique n'est pas au niveau de la concurrence. Et son prix reste élitiste.

Google Pixel 6, à partir de 649 euros

Après plusieurs sorties confidentielles, Google est déterminé à faire entrer ses fameux smartphones Pixel dans la lumière avec les Pixel 6 qui combinent une expérience Android 12 sur-mesure, une puce maison et un appareil photo annoncé comme le meilleur du marché à la faveur d'un traitement logiciel de l'image inégalé. Proposé à partir de 649 euros, le plus abordable des deux, le Pixel 6, se contente d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une double caméra quand la version 6 Pro (899 euros) pousse jusqu'à 120 Hz et embarque une triple optique avec un zoom optique 4X et électronique 20x.



Les Pixel 6 de Google sont lancés le 25 octobre 2021 Crédit : Google

Samsung Galaxy S21, à partir de 859 euros

Lancé en tout début d'année,le Galaxy S21 est toujours l'un des modèles les plus aboutis du moment avec son écran OLED immersif 120 Hz hyper fluide, son processeur dernier cri et ses fonctionnalités photo poussées pour prendre et partager des images de haute qualité dans toutes les situations. Mention à la version S21 Ultra, la plus chère (1.259 euros) qui offre des performances redoutables et bénéficie de la configuration photo la plus musclée avec un capteur principal 108 Mpx et un zoom périscopique 10x.

La nouvelle gamme Galaxy S21 de Samsung Crédit : Samsung

Oppo Find X 3 Pro, 1.149 euros

Lancé en mars, le Find X 3 Pro est la dernière vitrine du fabricant chinois Oppo. Doté d'un design futuriste monocoque, il dispose d'un grand écran Oled de 6,7 pouces 120 Hz, de la puce Snapdragon la plus puissante du moment et d'un appareil photo de grande qualité avec un module macro dédié aux photos à moins de 2 cm du sujet. Il peut aussi se charger à 100% en moins de 42 minutes avec sa charge 65 W .

Les smartphones Oppo seront parmi les premiers à bénéficier d'Android 12 Crédit : Oppo

Xiaomi Mi 11T Pro, 649 euros

Le Mi 11T Pro de Xiaomi est l'un des meilleurs Android du moment avec son processeur Snadpragon dernier cri, son écran 120 Hz très lumineux et son appareil photo polyvalent basé sur un capteur 108 Mpx très efficace. Il revendique surtout le record de la charge la plus rapide du monde en passant de 0 à 100% en une vingtaine de minutes seulement. Un très bon rapport qualité-prix malgré un design et une vélocité en retrait des meilleurs références.

La série Xiaomi 11T sera vendue à partir de 449 euros en France Crédit : Xiaomi

L'option futuriste : Galaxy Z Flip 3, 1.049 euros

Avec son écran pliable dans le sens de la longueur à la manière des téléphones à clapet des années 2000, le Galaxy Z Flip 3 est l'un des rares smartphones du moment à provoquer un "effet wahouh". Contrairement au premier Galaxy Fold, trop fragile, ou aux précédents Galaxy Z Flip, dont la configuration technique n'était pas au niveau de leur conception innovante, le Z Flip 3 est suffisamment performant et résistant pour faire oublier les lacunes de ses prédécesseurs et s'imposer comme une alternative crédible aux smartphones haut de gamme classiques dont il partage le prix d'environ 1.000 euros.

Le Galaxy Z Flip 3 est le premier smartphone pliable vendu au prix d'un smartphone haut de gamme normal Crédit : RTL

Encore plus élitiste, le Galaxy Z Fold 3 est probablement le smartphone le plus confortable du moment pour travailler et consommer des vidéos avec son grand écran dépliable de la taille d'une tablette et sa fiche technique composée des meilleurs éléments du moment.