Le Bitcoin bat son record d'avril à plus de 66.000 dollars

De plus en plus de commerces acceptent les règlements en bitcoin

Nouveau record pour le bitcoin. La célèbre cryptomonnaie a franchi mercredi 20 octobre pour la première fois de son histoire la barre des 65.000 dollars (un peu plus de 56.000 euros), dépassant le taux de change record de 64.850 dollars pour un bitcoin établi au mois d'avril. Le cours de la cryptomonnaie, qui s'échangeait pour moins d'un dollar il y a 12 ans, est monté à plus de 66.000 dollars dans les minutes suivant ce nouveau pic avant de retomber quelques instants plus tard.

Le cours du Bitcoin est notamment porté par le lancement à Wall Street mardi du premier fonds d'investissement indiciel (ETF) américain lié au bitcoin, un produit financier lié à la cryptomonnaie. En achetant des parts de cet ETF, les investisseurs ne vont pas miser directement sur des bitcoins mais sur sur des contrats à terme liés au bitcoin. Un aspect fondamental pour le régulateur américain du marché. Les investisseurs espèrent que de nouveaux fonds vont pouvoir se lancer sur le marché de la cryptomonnaie en utilisant ce nouveau produit financier régulé. Ce qui pourrait favoriser la démocratisation des cryptoactifs.

La France veut clarifier la fiscalité des cryptomonnaies

Après avoir connu un creux à la fin du mois de mai, le cours du Bitcoin s'est apprécié de plus de 50% lors des trente derniers jours. Le spécialistes s'accordent à dire que son cours, caractérisé par une forte volatilité, est bien parti pour atteindre de nouveaux points culminants d'ici la fin d'année. Il y a un an, le 21 octobre 2020, le géant des paiements en ligne Paypal avait donné le coup d'envoi de la hausse des cours en lançant un service d'achat, de vente et de paiement par cryptomonnaie.

En parallèle, les régulateurs peinent à se positionner sur le sujet des cryptomonnaies, dont le réseau décentralisé est difficile à contrôler. De nombreux grands noms de la tech et de la finance à Wall Street ont en revanche annoncé de nouveaux projets liés au secteur dans les douze derniers mois. De son côté, la France a entrepris de clarifier certaines règles de sa fiscalité pour mieux distinguer les activités professionnelles et occasionnelles liées aux cryptomonnaies.