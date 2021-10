Oubliez les scandales. Mark Zuckerberg veut imposer Facebook comme l'entreprise leader du métavers. Quelques jours après avoir annoncé le recrutement sous cinq ans de 10.000 profils hautement qualifiés en Europe pour bâtir ce monde virtuel persistant qui pourrait devenir l'Internet de demain, le milliardaire de 37 ans serait sur le point de changer le nom de l'entreprise pour mieux refléter ses ambitions futuristes.

Selon le site spécialisé The Verge, un nouveau nom sera donné au groupe Facebook dès la semaine prochaine à l'occasion de la conférence annuelle Facebook Connect qui débute le 28 octobre. Le changement de marque positionnerait le réseau social Facebook et son application comme un simple produit parmi les nombreux services d'une société-mère supervisant des entreprises comme Instagram, WhatsApp ou Oculus.

Ce nouveau nom pourrait aussi servir à distinguer davantage les travaux futuristes initiés par Mark Zuckerberg dans le métavers et les lunettes connectées des nombreuses affaires qui valent à la plateforme Facebook d'être dans le viseur des régulateurs qui lui reprochent d'occuper une position de monopole. Facebook n'a pas souhaité commenter cette information. En 2015, un autre géant technologique américain avait usé de la même stratégie. Google avait réorganisé ses activités sous la holding Alphabet pour clarifier la structure du groupe et souligner qu'il n'était plus un simple moteur de recherche.