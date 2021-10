Huawei lance des écouteurs "Freebuds Lipstick" en forme de rouge à lèvres

Victime de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et éjecté du top 5 mondial dans les smartphones, Huawei continue à innover dans les objets connectés pour maintenir sa croissance. En marge de la présentation d'un nouveau smartphone, le géant chinois a dévoilé ce jeudi 21 octobre un nouveau modèle d'écouteurs sans-fil, les Freebuds Lipstick, dont la particularité est d'imiter presque parfaitement un tube de rouge à lèvres, avec un étui de rangement noir orné de finitions dorées et un coloris rouge foncé qui forcent la ressemblance avec le célèbre cosmétique. Le produit sera disponible à partir du 15 novembre au prix de 229 euros.

Sur le plan technique, les Freebuds Lipstick sont en réalité une simple déclinaison des Freebuds 4, lancés cet été par le constructeur au prix de 149 euros que l'on trouve désormais parfois affichés à moins de 100 euros. Ces écouteurs open-fit (ils ne rentrent pas dans les oreilles mais se posent à l'entrée du conduit auditif) disposent d'une qualité sonore correcte et d'une réduction de bruit active inférieure à celle que l'on trouve sur les modèles intra-auriculaires pour une autonomie d'une vingtaine d'heures. Ils n'avaient pas particulièrement séduits la presse spécialisée à l'époque malgré leur compatibilité avec le Bluetooth multipoint qui leur permet de se connecter à deux sources en simultané, une caractéristique rare sur le marché.

À défaut de se démarquer sur le plan de la qualité sonore, Huawei prend le parti de faire un pas de côté avec un design radical pour positionner ses écouteurs comme un véritable accessoire de mode. La marque espère ainsi toucher une cible plus féminine dans un marché archi-dominé par les AirPods où la quasi-totalité des modèles sont généralement déclinés en blanc ou en noir. Un pari déjà tenté cet été par la jeune marque britannique Nothing avec ses écouteurs ear(1) transparents à 99 euros. À 229 euros, les Freebuds Lipstick vont devoir composer avec une concurrence autrement plus qualitative.