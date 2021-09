Xiaomi annonce un smartphone qui se recharge en 17 minutes seulement

La réponse de la concurrence n'aura pas tardé. Au lendemain de la conférence de présentation de l'iPhone 13 par Apple, le fabricant chinois Xiaomi a répliqué ce mercredi 15 septembre en annonçant deux nouveaux smartphones calibrés pour jouer les trouble-fêtes dans le segment haut de gamme du marché.

Vendus respectivement à partir de 499 et 649 euros (prix européens recommandés), les Xiaomi 11T et 11T Pro, qui abandonnent l'appellation "Mi", promettent d'offrir une expérience qui n'a pas grand chose à envier aux modèles les plus chers du secteur.

Ils embarquent tous deux un grand écran OLED rafraîchi à 120 Hz et une caméra basée sur un capteur 108 Mpx complété par des modules ultra grand-angle 120° et macro 2X. Comme Apple avec l'iPhone 13, Xiaomi promet des prises de vue "cinématographiques" grâce à l'assistance de l'IA et l'enregistrement vidéo en 8K.

Les principales caractéristiques des nouveaux Xiaomi 11T Crédit : Xiaomi

Si le Xiaomi 11T se contente d'un processeur Mediatek Dimensity-1200 en retrait, la version Pro profite de la meilleure puce Android du moment, la Snapdragon 888. Les deux modèles sont alimentés par une batterie de très grande capacité de 5.000 mAh livrée avec des chargeurs ultra rapides qui repoussent la concurrence dans les cordes.

D'après les estimations de Xiaomi, le 11T peut faire le plein d'énergie en 36 minutes avec un chargeur 67W, le 11T Pro passe de 2% à 100% en seulement 17 minutes grâce à un adaptateur 120W fourni à l'achat. De quoi permettre à Xiaomi de revendiquer la charge la plus rapide du moment, devant le realmeGT Master Edition et ses 25 minutes de charge et le reste de la concurrence autour d'une demi-heure avec des adaptateurs 65W.

Le Xiaomi 11T Pro passe de 2 à 100% en seulement 17 minutes avec la charge 120W Crédit : Xiaomi

Pour réaliser cet exploit, Xiaomi dit avoir utilisé une technologie de pompes de charges doubles, une structure de batterie à deux cellules de 2.500 mAh ainsi que du graphène, appliqué sur la batterie Li-ion. Le fabricant promet que cette nouvelle technique n'abîme pas la batterie, ce qu'il faudra vérifier dans le temps. Les deux modèles seront commercialisés en France dans les prochaines semaines avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage.